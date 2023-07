St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG

MM 19.07.2023 - SAK erhält Grossaufträge für Ladestationen von der Sonnenbau Gruppe

Die SAK (St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG) darf im Auftrag der Sonnenbau Gruppe im Rheintal mehrere Tiefgaragen mit Ladestationen ausrüsten. Rund 300 Parkplätze werden mit Ladeinfrastrukturen ausgerüstet, damit Mieter ihre Elektrofahrzeuge mit umweltfreundlichem SAK Naturstrom aufladen können.

Die Sonnenbau Gruppe hat bei ihrer Mieterschaft ein erhöhtes Bedürfnis und Interesse an Ladeinfrastruktur in den Tiefgaragen wahrgenommen. Um diesem Bedürfnis nachzukommen und ihren Gebäudepark vorausschauend auf diese bevorstehenden Veränderungen der Elektrifizierung der Mobilität zu wappnen, haben sie sich proaktiv nach möglichen Ladelösungen in Tiefgaragen umgesehen. Aufgrund der Grösse ihrer Tiefgaragen machte nur ein intelligentes Ladesystem mit Lastmanagement Sinn.

Sonnenbau Gruppe investiert in SAK Ladestationen

Evaluiert wurden verschiedene Anbieter, überzeugt hat die SAK Lösung. «SAK bietet für uns als Eigentümer und Verwaltung ein Rundum-sorglos-Paket und ist von der ersten Planung der Anlage über die Installation bis zur Wartung der Ladestationen sowie der Abrechnung des Strombezugs unser Ansprechpartner. Durch die flexiblen Modelle der Miete oder Kauf einer Ladestation sind auch unsere Mieter und Stockwerkeigentümer flexibel und können das für sie passende Modell wählen», erklärt Livia Koller, Projektverantwortliche der Sonnenbau Gruppe.

SAK hat durch ihr konkurrenzfähiges Angebot sowie ihre Fachkompetenz überzeugt. Sie hat insbesondere im Prozess der Information von Miteigentümern durch ihre Anwesenheit an Informationsveranstaltungen unterstützt und so wichtige Informationen zum Funktionieren des Systems aus erster Hand weitergegeben. Durch diese Unterstützung war es möglich, auch in Gemeinschaftstiefgaragen den Ausbau der Ladeinfrastruktur vorzunehmen. «Der Zeitpunkt für eine solche Investition war insofern günstig, als dass im Moment noch ein Förderprogramm für den Ausbau von Ladeinfrastruktur in bestehenden Tiefgaragen besteht», sagt Livia Koller.

Durch die Investition erhofft sich die Sonnenbau Gruppe ihren Mietern weiterhin attraktiven Wohnraum zur Verfügung stellen zu können, der auch zukünftigen Bedürfnissen gerecht wird. «Wir sind überzeugt, dass uns dies dank dem Ausbau der Ladeinfrastruktur im Bereich der Mobilität gelungen ist».

E-Mobilitätsdienstleister mit Erfahrung

Die SAK hat bis heute rund 360 öffentliche Ladestationen von Zürich bis Graubünden mit dem grössten Ladenetz der Schweiz, evpass, realisiert. Unter anderem in Hotels von Hilton, Hyatt, Marriott, Radisson Blue, ibis und Best Western. Auch die grossen Zürcher Parkhäuser der Universität Zürich, die Überbauung Limmatspot in Spreitenbach, sieben Parkhäuser der Firma AMAG sowie über 20 Migros-Filialen und mehr als 20 Gemeinden profitieren heute von den SAK Ladelösungen.

