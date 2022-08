St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG

SAK Medienmitteilung: SAK und Heizplan gründen Gemeinschaftsunternehmen zur Förderung der Ostschweizer Photovoltaik-Zubauten

Medienmitteilung | St. Gallen, 24. August 2022

SAK und Heizplan gründen Gemeinschaftsunternehmen zur Förderung der Ostschweizer Photovoltaik-Zubauten

Die Nachfrage nach Photovoltaik-Lösungen ist ungebrochen hoch. Nebst dem wachsenden Interesse für aktive Beiträge zugunsten des Klimaschutzes verstärken die gestiegenen Preise für fossile Energien und Strom den Bedarf zusätzlich. Um der Nachfrage entsprechen zu können, gründen die SAK (St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG) und die Heizplan AG im Herbst 2022 ein Joint Venture. Gemeinsam investieren die beiden Unternehmen in die Ausbildung zusätzlicher Fachkräfte zum verstärkten Ausbau der Installationskapazitäten in der Ostschweiz.

Verschiedene Statistiken bestätigen das grosse Interesse an erneuerbaren Energielösungen in der Schweiz. Swissolar, der Schweizer Fachverband für Sonnenenergie, publizierte jüngst, dass die Schweizer Solarbranche seit 2019 – coronabedingten Lieferkettenproblemen und Personalengpässen zum Trotz – ein jährliches Marktwachstum von mindestens 30 Prozent bewältigt. Die in den vergangenen Monaten stark gestiegenen Energiepreise gaben der Nachfrage zusätzlich Schub, was die Wartezeiten für die Auftragsabwicklungen weiter verschärft. Betroffen sind alle Marktsegmente, Ein- und Mehrfamilienhäuser wie auch Gewerbebauten. SAK und Heizplan haben die Situation erkannt und entschieden, mit einem Joint Venture der starken Nachfrage nach Photovoltaiklösungen entgegenzuwirken. Adriano Tramèr, Leiter der Geschäftsbereiche Energielösungen und Produktion SAK und Heizplan haben die Situation erkannt und entschieden, mit einem Gemeinschaftsunternehmen auf die starke Nachfrage nach Photovoltaiklösungen zu reagieren. Adriano Tramèr, Leiter der Geschäftsbereiche Energielösungen und Produktion SAK, führt aus: «Gemeinsam mit Heizplan will die SAK die Zubauten von Photovoltaiklösungen in der Ostschweiz vorantreiben und mit Ausbildungsangeboten dem Fachkräftemangel entgegenwirken – zugunsten der verstärkten Nachfrage unserer Kundschaft. Mit der Firmengründung bündeln wir unsere Kräfte und unterstützen die Energiewende in der Ostschweiz – und somit die energiepolitischen Bestrebungen der Ostschweizer Kantone.»

Raphael Schibli, Geschäftsleitung Heizplan, ergänzt: «Mit der Ausbildung von zusätzlichen Fachkräften zum Ausbau der Installationskapazitäten machen wir uns fit für die Zukunft, um den Kundinnen und Kunden der SAK und Heizplan weiterhin den bestmöglichen Service anbieten zu können. Die Stellenausschreibungen starten dieser Tage». Die gemeinsame Firma ist nicht in der Vermarktung tätig, die Auftragsabwicklungen laufen über die Firmen SAK und Heizplan.

Über SAK

Mit Investitionen in Zukunftsmärkte unterstützen wir die Energiewende in der Ostschweiz. Unsere Geschäftsfelder umfassen Stromerzeugung, Strom- und Wärmelieferung, ein modernes Glasfasernetz und leistungsfähige Internet-, Telefon-, TV- und Mobile-Dienste sowie die Förderung von E-Mobilität und erneuerbaren Energielösungen, wie Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen. Mit rund 400 Mitarbeitenden decken wir die ganze Wertschöpfungskette ab: Von der Energiebeschaffung über Planung, Bau, Betrieb sowie Instandhaltung von Netzen und Anlagen bis hin zu Vertrieb und Abrechnung. SAK – alles aus einer Hand.

Über Heizplan

Die Firma Heizplan AG mit Sitz in Gams SG ist spezialisiert auf innovative Photovoltaik- und Wärmepumpentechnologie. Im Jahr 1983, als dem Thema «erneuerbare Energien» noch (zu) wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde, begann sie, die Vision einer sauberen Energiegewinnung in die Tat umzusetzen. Nach fast 40 Jahren und mit rund 60 Mitarbeitenden hat sich die Heizplan mit dem Vertrieb von Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen hohes Ansehen in Fachwelt und Kundenkreisen erworben. Heute wird das Unternehmen von der zweiten Generation geleitet und zählt im Bereich der erneuerbaren Energie zu den kompetentesten Firmen der Ostschweiz.

