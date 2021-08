Supertracker GmbH

Super Tracker – Die E-Mobilität SaaS Plattform der Zukunft?!

Bild-Infos

Download

Kufstein (ots)

Mit einem in Österreich entwickelten IOT GPS-Tracker und einer SaaS Plattform angezeigt auf einer nativen APP schafft die Firma Super Tracker eine technische Revolution.

Durch die Anbindung mittels CAN gibt es Analysemöglichkeiten wie Motor & Servicedaten oder Batterieauswertung. Diese können mittels OTA-Update (over the air), wie bei einem Tesla in Echtzeit abgerufen und aktualisiert werden.

Das IOT Modul unterstützt die neuesten Mobilfunk-Standards, wie LTE-M/NB-IOT und 2G als fallback. Interne Sensoren messen Temperatur, Fliehkraft, Vibrationen und können dadurch Problemanalysen liefern sowie Unfallvorgänge aufzeichnen. Durch eine Push Nachricht, kann ein Unfall oder Diebstahl gemeldet werden. Der Diebstahl wird von Super Tracker zu 100% abgesichert.

Eine GesamtlösungSuper Tracker vereint den Leistungsumfang aller bisher am Markt verfügbaren Tracker und Saas Lösungen. Die Gesamtlösung ist grundsätzlich als Whitelabel Lösung für Motoren-, E-Bike- und E-Scooter-Hersteller nutzbar.

Durch die flexible API mit verschlüsselter Datenübertragung ist das deep tech Unternehmen in der Lage mit sämtlichen Markt relevanten Systemen zu kommunizieren. Die Plattform mit dem Backend wird in Europa von AWS gehostet und ist modular aufgebaut. Serienmäßig ist der weltweit kleinste E-Bike und E-Scooter Tracker mit Bluetooth ausgestattet und wird in Industriequalität entwickelt und produziert.

Eine Individualisierung von Größe und Leistungsumfang des Chips ist aufgrund der 100% Eigenproduktion in Österreich schon in geringen Stückzahlen möglich!

Die Gesellschafter Richard Hirschhuber, Markus Edinger & Martin Flöck bringen langjähriges Know-how in den Bereichen E-Mobilität & GPS Technik & der Automotiv Branche mit.„Die Erfahrungen der bereits an 3000 E-Bikes über 2 Jahre erprobten Tracker zeigen, welch ausgereifte Revolution Super Tracker ist“, erzählt GF Richard Hirschhuber.

Der Tracker ist auch in jedes bestehende E-Bike & E Scooter am Mark nachrüstbar.Durch die Verbindung des IOT Trackers und der SaaS Plattform gemeinsam mit der App, ergeben sich große Potentiale für Sharing & Mobilitätslösungen.

Auf der Eurobike (Stand: ÜO-101) und auf der IAA (Halle: B5 / Stand: D52) wird Super Tracker anzutreffen sein.

Mehr Information Hier klicken