Matrixport

Matrixport erweitert mit Cabital die Fiat-On-und Off-Ramp-Fähigkeiten

Singapur (ots/PRNewswire)

Die Flaggschiff-Partnerschaft ermöglicht es Nutzern, ihre Kryptowährungen problemlos und zu attraktiven Raten per Banküberweisung zu erhalten

Matrixport, eines der weltweit größten Ökosysteme für Finanzdienstleistungen für digitale Vermögenswerte, gab heute eine Partnerschaft mit Cabital, einem führenden Institut für digitale Vermögenswerte, bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung wird Matrixport die umfassende Fiat-On-und-Off-Ramp-Lösung von Cabital Connect in seine Plattform integrieren, sodass Benutzer eine Vielzahl von Fiat-Währungen, einschließlich GBP, EUR und CHF, sofort in Kryptowährungen und wieder zurück konvertieren können.

Matrixport-Nutzer können nun die Rendite ihrer Anlageprodukte mit den wettbewerbsfähigen Wechselkursen, niedrigen Transaktionsgebühren und lokalen Zahlungsmöglichkeiten von Cabital optimieren.

Kavi Saglani, SVP Marketing & Communications von Matrixport, sagte: „Unsere Kunden haben jetzt mehr Möglichkeiten, ihre Kryptowährung zu erhalten. Die Partnerschaft mit Cabital ergänzt und erweitert unsere -On-und-Off-Ramp-Angebote mit dem gleichen hohen Maß an Komfort und benutzerfreundlicher Erfahrung, die unsere Kunden erwarten. Dies sind wichtige Attribute, die für die nächste Welle der Einführung digitaler Vermögenswerte von entscheidender Bedeutung sind."

„Mit dem weiteren Wachstum des Krypto- und Web3-Ökosystems steigt die Nachfrage von Partnern, ein konformes, zentralisiertes Fiat-zu-Krypto-On-und-Off-Ramping aufzubauen, das es Nutzern ermöglicht, Kryptowährungen sicher über lokalisierte Zahlungsmethoden zu erwerben", sagte Raymond Hsu, Mitgründer und CEO von Cabital. „Diese zusätzliche Flexibilität ist ein weiterer Schritt in unserer Mission, Krypto für alle zugänglich zu machen und eine einfache, sichere und sinnvolle Benutzererfahrung zu bieten."

Insbesondere können Kunden auf der Matrixport-Plattform Kryptowährungen mit lokalen Banküberweisungsverfahren über Cabital Connect kaufen und verkaufen. Vermögende Privatkunden kommen in den Genuss höherer Transaktionslimits, die es ihnen ermöglichen, sich schnell anzupassen und von Marktveränderungen zu profitieren.

Weitere Informationen darüber, wie Matrixport-Nutzer ihre Kryptowährung erhalten können, finden Sie hier.

Informationen zu Matrixport:

Matrixport ist eines der weltweit größten und vertrauenswürdigsten Ökosysteme für Finanzdienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte und schmiedet strategische Kooperationen mit Web3-Innovatoren im Frühstadium, um sie bei Aufbau, Wachstum und Skalierung zu unterstützen. Mit aktiv verwalteten digitalen Vermögenswerten in Höhe von 4 Mrd. USD bietet das Unternehmen Krypto-Finanzdienstleistungen aus einer Hand an, um den aufkommenden Bedarf an langfristiger Vermögensbildung in digitalen Vermögenswerten zu decken. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören Cactus Custody™, OTC-Spot, festverzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte, Kredite sowie Vermögensverwaltung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.mrrex.com.

Informationen zu Cabital:

Cabital ist ein vertrauenswürdiges digitales Finanzinstitut, das es Nutzern ermöglicht, Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen, und das konforme und sichere Krypto-Zahlungsinfrastrukturen und -lösungen für Unternehmen bereitstellt. Eine der Geschäftslösungen ist Cabital Connect, ein sicheres Fiat-On-und Off-Ramp--Gateway, das es den Nutzern ermöglicht, Kryptowährungen zu einigen der wettbewerbsfähigsten Tarife der Branche zu erwerben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cabital.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpg