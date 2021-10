Universität St. Gallen

HSG-Forschung über Nähe als (Konsum)bedürfnis

Die Pandemie rief wohl so manchen Menschen wieder schmerzlich in Erinnerung, wie wichtig Nähe zu anderen Menschen für das eigene psychologische aber auch physische Wohlbefinden ist. Das Verlangen nach ihr beeinflusst aber nicht nur unser soziales Verhalten, sondern häufig auch unsere Konsumgewohnheiten. Ausserdem ist es auch Ausgangspunkt für zahlreiche Verwerfungen in unserer modernen Gesellschaft.

In einem Video-Interview erläutert Dr. Philipp Scharfenberger vom Institut für Marketing und Customer Insight der HSG (IMC-HSG) diese Zusammenhänge.

Dr. Philipp Scharfenberger

philipp.scharfenberger@unisg.ch

