Heidrick & Struggles International, Inc.

Heidrick & Struggles stellt neue Beraterin in Europa ein

London (ots/PRNewswire)

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, hat im Oktober 2021 eine neue Beraterin bei Heidrick Consulting in Europa eingestellt.

"Unternehmen sind bestrebt, ihre Führungsqualitäten zu verbessern und ihre Unternehmenskultur zu pflegen, während sie gleichzeitig komplexe globale Herausforderungen bewältigen müssen", erklärte Dustin Seale, geschäftsführender Partner von Heidrick Consulting in Europa. "Die Expertise von Annette bei der Entwicklung von Führungskräften und ihre ausgeprägten Fähigkeiten bei der Gestaltung und Verbesserung globaler Führungsprogramme werden den Kunden dabei helfen, ihre Führungsqualitäten und ihre Unternehmenskultur zu stärken, um die Zukunft zu meistern."

Annette Liebau wird das Büro von Heidrick & Struggles in Paris leiten. Liebau verfügt über fast zwei Jahrzehnte Beratungserfahrung und hat sich auf Führungskräfte-Entwicklung und -Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion spezialisiert. Sie kann eine umfassende Expertise bei der Bewältigung organisatorischer Veränderungen in Unternehmen vorweisen und verfügt über fundiertes Wissen in einer Vielzahl von Branchen wie Energie, Automobil und Maschinenbau.

Vor ihrem Wechsel zu Heidrick & Struggles war Liebau weltweite Leiterin der Leadership Academy eines führenden Versicherungsunternehmens und für die Führungskräfteentwicklungsstrategie des Konzerns verantwortlich. Zuvor war sie in einer internationalen Unternehmensberatung tätig, wo sie Personal- und Führungskräfteentwicklung sowie Projekte für kulturellen Wandel leitete.

Pressekontakt bei Heidrick & Struggles: Chiara Pierdomenico +44 20 7075 4236 cpierdomenico@heidrick.com