Die Luxusautomarke Genesis setzt neue Maßstäbe für die Automobilbranche: Die bisher größte 3-D-Projektion in den Schweizer Alpen markiert die Ankunft der neuen Automarke in Europa

Lauterbrunnen / Offenbach am Main (ots)

- Der Luxusautohersteller Genesis feiert mit der bisher größten 3-D-Projektion ihrer Art in den Schweizer Alpen die Ankunft der Marke in Europa und definiert neue Prinzipien für die Anschaffung und den Besitz eines Autos. - Dafür wurde mithilfe neuester 3-D-Mapping-Technologie die atemberaubende Berglandschaft der Schweizer Alpen in eine spektakuläre Leinwand in der Größe von fast drei Fußballfeldern verwandelt. - Genesis beschreitet mit einem außergewöhnlich hohen Maß an Service und größtem Respekt für den Kunden neue Wege bei Vertrieb und Kundendienst.

Letzte Nacht feierte der Luxusautohersteller Genesis mit der bisher größten 3-D-Projektion an einen Berg der Schweizer Alpen die Ankunft der Marke in Europa.

Im Rahmen dieser Projektion untermauerte die Automarke ihr Vorhaben, Vertrieb und Kundendienst, wie ihn der europäische Autokäufer bisher kennt, grundlegend zu verändern. Das Versprechen "The Genesis Difference" beinhaltet eine Reihe von Grundsätzen und Service-Richtlinien, die den Kunden und seine Zeit in den Vordergrund stellen, und ein außergewöhnliches Servicekonzept, um diese in die Tat umzusetzen. Diese Grundsätze wurden mithilfe modernster Projektionstechnologie als überdimensionale Botschaft auf die Berge geschrieben.

Die spektakulär erleuchtete Felswand bei Lauterbrunnen wurde zu einer beeindruckenden Leinwand von 275 Metern Breite und 180 Metern Höhe zum Leben erweckt durch eine hochmoderne 3-D-Projektion, die Hightech und Natur nahtlos verschmelzen ließ.

Medien und anwesenden VIPs, Schauspieler August Wittgenstein und Model und Schauspielerin Lisa Tomaschewsky, erlebten eine umwerfende Show. Sie begann mit der Projektion zweier Linien, Leitfaden der Genesis-Designsprache, die scheinbar die Oberfläche des Berges durchbrachen und die als Leinwand dienende schroffe Felswand auf magische Weise belebten.

Dann erzeugte die Projektion die Illusion einer einstürzenden Bergoberfläche, um dahinter einen hell erleuchteten Raum freizulegen und den Gästen einen Blick auf die Genesis-Modelle zu ermöglichen - auf die Felswand projiziert, etwa 30-mal größer als ein durchschnittliches zweistöckiges Haus.

Beim letzten Crescendo wurde schließlich das ikonische Genesis-Logo enthüllt, das die Ankunft der Marke in Europa einläutete. Dazu das auf den Schweizer Alpen enthüllte Versprechen, alle Kunden mit besonderem Respekt zu behandeln und den Kundenservice in der Automobilindustrie grundlegend zu verändern.

Diese Projektion markierte den Geschäftsstart der Marke Genesis in Europa, mit Studios (Showrooms) in Großbritannien, Deutschland und der Schweiz.

Mit den Genesis Personal Assistants machen Autokäufer in jedem Genesis Studio eine vollkommen neue Erfahrung: Mitarbeiter, die darauf fokussiert sind, erstklassigen Service zu bieten, und nicht darauf, Autos zu verkaufen. 100%ige Preistransparenz macht eine Verhandlung des Kaufpreises unnötig, da allen Kunden das gleiche Angebot gemacht wird - beim Kauf im Studio und online.

Wenn der Kunde eine Probefahrt wünscht, kommt Genesis zu ihm nach Hause oder zum Arbeitsplatz, um ihm ein Auto zur Verfügung zu stellen. Die Zeit des Kunden wird als höchstes Gut betrachtet.

Dominique Boesch, Managing Director von Genesis Motor Europe, erklärt dazu: "Unsere in 'The Genesis Difference' verankerte Markenphilosophie stellt einen modernen Ansatz für den Kauf und den Besitz von Autos dar, der allen Fahrern neue, mühelose Möglichkeiten eröffnet. Wir stellen das außergewöhnliche Erlebnis für den Kunden über den Verkauf."

"Wir bieten Autokäufern und -besitzern ein stressfreies und zeitsparendes Erlebnis."

"Unser koreanisches Erbe bildet das Fundament für alles, was wir bei Genesis tun. Von Design und Innovation bis hin zu unserem Service ist alles tief verwurzelt in den Prinzipien der koreanischen Gastfreundschaft und des Respekts. Wir kümmern uns um die Details, damit unsere Kunden sich nicht darum kümmern müssen. Dadurch geben wir ihnen den kostbarsten Luxus überhaupt: ihre Zeit."

"Wir geben unseren Kunden das Versprechen, Dinge anders zu machen."

Über Genesis

Seit Lancierung der Marke im Jahr 2015 hat sich Genesis als echte Alternative im Premiumsegment etabliert. Mit seinem Bekenntnis zu Gastfreundschaft und exzellentem Service ist Genesis bestrebt, ehrliche Kundenbeziehungen aufzubauen und vor allem den größten Luxus jedes einzelnen zu respektieren: seine Zeit. Die Marke wurde zuerst in Südkorea eingeführt, nach Erfolgen in den USA, Kanada, Russland, dem Nahen Osten und Australien wendet sich Genesis nun dem europäischen und chinesischen Markt zu. Aufbauend auf ihre einzigartige Designsprache - "Athletic Elegance" -, baut die Marke ihr Angebot an Fahrzeugen und Services weiterhin aus, um einen breiteren Kundenkreis anzusprechen. Das erste Elektroauto, der Genesis G80, wird dieses Jahr auf den Markt kommen, weitere werden folgen. Genesis zählt zu den von anerkannten unabhängigen Experten wie North American Car of the Year, Consumer Reports sowie J.D. Power am höchsten bewerteten Marken der Automobilindustrie. Genesis ist die einzige Marke mit einer kompletten Produktpalette, die den IIHS Top Safety Pick+ Level erreicht.

Weitere Informationen zu Genesis und seiner Definition von Premium finden Sie unter www.genesis.com

Für neueste Nachrichten aus aller Welt besuchen Sie bitte unseren Pressebereich auf http://genesisnewseurope.com/ und Twitter unter @genesis_eu_pr