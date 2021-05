Adani Green Energy Limited

Adani Green Energy erwirbt das 5-GW-Portfolio an erneuerbaren Energien in Indien von SB Energy für einen vollständig abgeschlossenen EV von 3,5 Mrd. USD - Indiens größte M&A-Transaktion im Bereich erneuerbare Energien

- AGEL hat endgültige Vereinbarungen für die 100%ige Übernahme von SB Energy Holdings Limited ("SB Energy India") unterzeichnet

- Die Projekte werden im Rahmen von PPAs mit einer Laufzeit von 25 Jahren mit staatlichen Vertragspartnern vertraglich abgesichert

- Die Transaktion ist für eine vollständig abgeschlossene Unternehmensbewertung von ca. 3,5 Mrd. USD (~Rs. 26 000 Cr. )

- Diese transformative Akquisition wird es AGEL ermöglichen, das Portfolio an erneuerbaren Energien von 25 GW vier Jahre vor dem Ziel zu erreichen

Adani Green Energy Limited (AGEL), hat heute Aktienkaufverträge für den Erwerb von 100 % der Anteile an SB Energy India von SBG (80 %) und der Bharti Group (20 %) unterzeichnet. SB Energy India verfügt über ein Gesamtportfolio an erneuerbaren Energien von 4.954 MW, verteilt auf vier indische Bundesstaaten. Die Transaktion markiert die größte Akquisition im Bereich der erneuerbaren Energien in Indien. Die Transaktion bewertet SB Energy India mit einer Unternehmensbewertung von rund 3,5 Mrd. USD.

Das Zielportfolio besteht aus großen Versorgungsanlagen mit 84 % Solarkapazität (4.180 MW), 9 % Wind-Solar-Hybridkapazität (450 MW) und 7 % Windkapazität (324 MW). Das Portfolio umfasst 1.400 MW operative Solarstromkapazität und weitere 3.554 MW befinden sich im Bau. Alle Projekte haben PPAs mit einer Laufzeit von 25 Jahren mit staatlichen Vertragspartnern wie der Solar Energy Corporation of India Ltd. (SECI), NTPC Limited und NHPC Limited. Die Betriebsanlagen, die Teil des Portfolios sind, sind in erster Linie Solarpark-Projekte und wurden nach den besten Praktiken in den Bereichen Unternehmensführung, Projektentwicklung, Bau sowie Betrieb und Wartung gebaut, was dazu führt, dass dies eines der hochwertigsten Portfolios für erneuerbare Energien im Land ist.

Mit dieser Akquisition erreicht AGEL eine Gesamtkapazität an erneuerbaren Energien von 24,3 GW 1 und eine operative Kapazität an erneuerbaren Energien von 4,9 GW. Diese Akquisition zeigt die Absicht von AGEL, weltweit führend in der nachhaltigen Energiewende zu sein und macht das Unternehmen zu einer der größten Plattformen für erneuerbare Energien weltweit. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Genehmigungen und Bedingungen.

Herr Gautam Adani, Vorsitzender der Adani-Gruppe, sagte: "Diese Akquisition ist ein weiterer Schritt in Richtung unserer im Januar 2020 erklärten Vision, in der wir unsere Pläne dargelegt haben, bis 2025 der weltweit größte Solaranbieter und danach bis 2030 das weltweit größte Unternehmen für erneuerbare Energien zu werden. Indien gehört zweifellos zu den wenigen Nationen, die ihr globales Engagement für den Klimawandel beschleunigt haben, und wir beabsichtigen, unseren Teil dazu beizutragen, die gemachten Versprechen zu erfüllen. Die Plattform für erneuerbare Energien, die wir aufbauen, wird den Grundstein für die Anziehung mehrerer anderer globaler Industrien legen, die zunehmend danach streben, ihren Kohlenstoff-Fußabdruck zu reduzieren (sowie den Grundstein für die Erschließung angrenzender Plattformen legen, die Wasserstoff und Speicherung beinhalten). Wir sind auf einem guten Weg, unsere erklärten Solarportfolio-Ziele vier Jahre vor der selbst gesetzten Frist zu erreichen. Die Qualität der Anlagen, die SoftBank und die Bharti Group aufgebaut haben, ist exzellent, und ich beglückwünsche sie zu ihren Bemühungen, Indiens Übergang zu erneuerbaren Energien zu unterstützen. Wir sind stolz darauf, ihr Vermächtnis weiterzuführen."

Herr Masayoshi Son, Representative Director, Corporate Officer, Chairman & CEO der SoftBank Group Corp. sagte: "Wir haben SB Energy India im Jahr 2015 mit dem Ziel gegründet, ein marktführendes Unternehmen für saubere Energie zu schaffen, das dazu beiträgt, das Wachstum Indiens mit sauberen und erneuerbaren Energiequellen zu fördern. Wir sind unheimlich stolz auf das, was wir erreicht haben. Während SBG den Übergang zu einer globalen Investment-Holding fortsetzt, die sich auf die Beschleunigung des Einsatzes von künstlicher Intelligenz konzentriert, glauben wir, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, die Adani-Gruppe mit ins Boot zu holen, um die nächste Phase des Wachstums von SB Energy India voranzutreiben."

Herr Sunil Bharti Mittal, Vorsitzender von Bharti Enterprises, sagte: "Ich freue mich, dass SB Energy ein gutes Zuhause gefunden hat, um seine bahnbrechende Reise zum Aufbau eines führenden Unternehmens für erneuerbare Energien in Indien fortzusetzen. Die Adani Group hat eine hervorragende Erfolgsbilanz beim Aufbau eines Kraftwerks für grüne Energie, die durch die Eingliederung von SB Energy weiter beschleunigt wird. Ich bin froh, dass Bharti in der Partnerschaft mit SoftBank eine konstruktive Rolle spielen konnte."

