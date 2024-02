CaseWare International Inc.

Caseware begrüßt Danielle Supkis Cheek als Vice President und Leiterin für Analytik und KI

Caseware International, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-fähigen Lösungen für Wirtschaftsprüfung, Finanzberichterstattung und Datenanalyse, freut sich, die Ernennung von Danielle Supkis Cheek zur Vice President und Head of Analytics and AI bekannt zu geben.

Supkis Cheek kommt von MindBridge zu Caseware, wo sie als Vice President of Strategy and Industry Relations Verantwortung trug. Ihre herausragende Karriere von mehr als 15 Jahren im öffentlichen Rechnungswesen umfasst leitende Funktionen in verschiedenen kleinen und mittleren Unternehmen sowie mehrere Jahre an der Spitze ihrer eigenen Kanzlei.

In ihrer neuen Rolle wird sie die Strategien von Caseware in den Bereichen Analytik, Daten und künstliche Intelligenz weiterentwickeln und vorantreiben, wobei der Schwerpunkt auf der Bereitstellung innovativer Lösungen liegt, die den weltweiten Kundenstamm des Unternehmens überzeugen.

David Osborne, Chief Executive Officer bei Caseware, kommentiert: „Als namhafte Branchenexpertin wird Danielle eine neue Perspektive und eine Fülle von Branchenkenntnissen in unser Team einbringen. Caseware ist entschlossen, seine Rolle als Innovationsführer zu behaupten. Sein Ansatz im Bereich Analytik und datengestützter Entscheidungsfindung wird derzeit von KI grundlegend neu definiert. Danielles nachweisliche Erfolgsbilanz wird von unschätzbarem Wert sein, wenn es darum geht, unsere Strategie für Daten, Analytik und KI voranzutreiben, um unseren Kunden einen überragenden Wert zu liefern und das Wachstum von Caseware voranzutreiben."

Supkis Cheek erklärt: „Ich freue mich, einem globalen Unternehmen anzugehören, das für seine Fähigkeit bekannt ist, eine beeindruckende Bandbreite an Angeboten bereitzustellen, die den realen Bedürfnissen von Praktikern gerecht werden. Als ehemalige Inhaberin einer Wirtschaftsprüfungsfirma bewundere ich den exzellenten Ruf, den Caseware in der Branche genießt, und es ist für mich ein guter Zeitpunkt, zur Innovationsentwicklung des Unternehmens beizutragen. KI und Datenanalyse revolutionieren die Arbeitsweise von Fachkräften und ermöglichen ihnen, Prozesse zu automatisieren, Fehler zu reduzieren und die Geschwindigkeit zu erhöhen, wodurch ein greifbarer geschäftlicher Nutzen entsteht, der ihnen Wettbewerbsvorteile verschafft."

Supkis Cheek hat einen Bachelor-Abschluss an der Rice University in Houston, Texas, und einen Master of Science im Rechnungswesen an der University of Virginia in Charlottesville, Virginia, erworben. Sie kehrte zu ihrer Alma Mater zurück, um als Teilzeitdozentin an der Jones School of Business der Rice University zu unterrichten, wo sie seit fast einem Jahrzehnt Buchhaltung für Unternehmer und Datenanalyse für Studierende des Masters of Accountancy (MAcc) lehrt.

Sie ist eine hoch angesehene Fachkraft mit Zertifizierungen als Certified Public Accountant (CPA) in Texas, als Certified Fraud Examiner (CFE) und als Certified Valuation Analyst (CVA).

Zu ihren weiteren Erfolgen gehört die Auszeichnung mit dem Distinguished Member to the Profession der Houston CPA's Society im Jahr 2019. Sie wurde von CPA Practice Advisor und AICPA fünfmal als „Most Powerful Women in Accounting" ausgezeichnet und zu einer der „Houston Business Journal Women Who Mean Business 2019" ernannt.

Informationen zu Caseware International Caseware ist der weltweit führende Anbieter von Desktop- und Cloud-fähigen Lösungen für Wirtschaftsprüfung, Assurance, Finanzberichterstattung und Datenanalyse für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Unternehmen und staatliche Aufsichtsbehörden. Casewares innovative Tools und Plattformen helfen mehr als einer halben Million Kunden in 130 Ländern dabei, intelligenter zu arbeiten, tiefer zu graben und mehr zu sehen, indem sie Erkenntnisse in Wirkung umwandeln. Weitere Informationen finden Sie auf: www.caseware.com.

