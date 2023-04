Gletschergarten Luzern

150 Jahre Pioniergeist. Wir laden Sie ein zur Jubiläumsfeier vom 1. Mai 2023, 11 Uhr.

Bild-Infos

Download

3 Dokumente

Am 1. Mai 2023 ist es exakt 150 Jahre her, seit der Gletschergarten in Luzern seine Pforten öffnete. Die bewegte Geschichte erfolgreicher Visionen und Meilensteine will gefeiert sein.

Wir laden Sie herzlich zur Jubiläumsfeier vom 1. Mai 2023, 11 Uhr ein!

Waren es zu Beginn vor allem die freigelegten Gletschertöpfe, die für Furore sorgten, kamen nach und nach weitere Attraktionen dazu. Der Gletschergarten ist sich damit stets treu geblieben: Er steht für immerwährenden Wandel – erdgeschichtlich oder museal betrachtet.

Ausserdem am 1. Mai: Premiere "Schräge Führung" mit Strohmann-Kauz

Die Premiere der schrägen Führung mit dem Kabarettduo Strohmann-Kauz findet am Nachmittag nach der Jubiläumsfeier statt. Wir freuen uns über Ihre Anmeldung.

Die 150 Jahre sind keine Selbstverständlichkeit. Sie sind das Resultat visionärer Köpfe sowie solider Arbeit über die Betreibergenerationen. Grund genug also, diesen runden Geburtstag am 1. Mai 2023 gebührend zu feiern.

1. Mai 2023. 11-12.30 Uhr. Jubiläumsfeier bei den Gletschertöpfen. D etails zum Programm siehe Anhang. Anmeldung bitte an medien@gletschergarten.ch

Es würde uns freuen, wenn Sie das Jubiläum zum Anlass für eine Berichterstattung über unser Museum nehmen. Wir reservieren Ihren Platz in der "Gletschertopf-Arena", sobald Sie sich angemeldet haben.

Nationales Naturdenkmal als Bühne _ Den historischen Moment würdigen wir mit einer Jubiläumsfeier, zu der wir zahlreiche Gäste aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik erwarten. Nationalratspräsident Martin Candinas hält die Festrede mitten im nationalen Naturdenkmal. Eine Schulklasse aus Kriens sorgt für jugendliche Töne im Programm. Auch Unerhörtes und Überraschendes aus der Vergangenheit kommt zur Sprache.

Dazu ein humorvolles Experiment _ Zum Geburtstag schenkt sich der Gletschergarten eine Portion Humor. Neu kommen «schräge Führungen» ins Programm. Die Premiere findet am 1. Mai nachmittags statt. Seien Sie mit dabei, wenn Ruedi und Heinz alias Theaterkabarett Strohmann-Kauz, die Gäste als rüstige Rentner in die Geheimnisse des Gletschergartens einführen. Zwanzig Aufführungen mit je 25 Plätzen sind über die Monate Mai und Juni im freien Verkauf buchbar.

>> Bitte beachten Sie, dass wir für eine gesicherte Teilnahme an der Premiere der schrägen Führung eine separate Anmeldung per QR-Code empfehlen (zu finden im pdf Höhepunkte).

ÜBRIGENS_Bereits am 21./22. April setzt der Gletschergarten ein markantes Zeichen für seinen Mut zum Wandel. Er übergibt das gesamte Areal komplett in fremde Hände. Das Jugendkulturhaus Treibhaus erhält an diesen zwei Tagen für alle Ausstellungsorte im Gletschergarten eine "Carte Blanche". Faszinierend, mit welcher programmatischen Vielfalt diese jungen Kulturschaffenden die zwei Welten verbinden > Treibhaus im Gletschergarten

Gletschergarten Luzern

Direktion und Medien _ Denkmalstrasse 4 _ 6006 Luzern

Telefon 041 410 43 40 _ Gletschergarten.ch