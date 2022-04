Next.e.GO Mobile SE

Deutschlands unabhängiger Elektrofahrzeughersteller, Next.e.GO Mobile SE, gibt globale Partnerschaft mit der brasilianischen Fußball-Sensation Neymar Jr. bekannt.

Aachen, Germany (ots/PRNewswire)

Neymar Jr. wird globaler Markenbotschafter der e.GO Mobile.

Die Partnerschaft mit dem Namen 'Green On- and Off-the-Pitch' unterstreicht den Fokus der e.GO Mobile auf eine nachhaltige und emissionsfreie Mobilität rund um den Globus.

Neymar Jr. wird das 2022er Modell des Unternehmens, den e.wave X, auf einer exklusiven Veranstaltung am 05. Mai in Berlin vorstellen.

e.GO Mobile wird außerdem an einer Reihe von Initiativen zur Förderung der Elektromobilität und des Wirtschaftswachstums in Brasilien mitwirken.

Die Next.e.GO Mobile SE, der unabhängige deutsche Hersteller hochinnovativer und nachhaltiger urbaner Elektrofahrzeuge, gab heute die Unterzeichnung einer globalen Partnerschaft mit dem Unternehmen NR Sports bekannt, das für das Karrieremanagement von Neymar Jr. verantwortlich ist. Der brasilianische Sportler ist einer der einflussreichsten und renommiertesten Fußballspieler der Welt und wird der neue globale Markenbotschafter der e.GO Mobile sein.

"Neymar Jr. ist die Verkörperung von Kreativität und Entschlossenheit - ich nenne es die Power of Purpose. Das passt sehr gut zu unseren Markenwerten und hat e.GO Mobile und Neymar Jr. zusammengebracht. Mit vereinten Kräften werden wir nun eine Welle des Wandels hin zu einer nachhaltigeren und emissionsfreien Welt vorantreiben; eine Welle wie die, die man im Stadion sieht, aber eben elektrisch," erklärt Ali Vezvaei, Verwaltungsratsvorsitzender der Next.e.GO Mobile SE.

Neymar Jr. wird am 05. Mai auf einer exklusiven Veranstaltung in Berlin die e.wave X genannte 2022er Produktlinie des Unternehmens vorstellen.

"Ich freue mich sehr, diese Partnerschaft mit e.GO Mobile zu beginnen und ihr globales Engagement für nachhaltige Elektromobilität zu unterstützen. e.GO Mobile ist eine sehr innovative Marke, die Elektrofahrzeuge baut, die nicht nur einzigartig und wirklich nachhaltig sind, sondern auch Spaß beim Fahren machen. Ich bin in einem Land mit starkem urbanen Verkehr geboren und aufgewachsen, daher sind die positiven ökologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Elektromobilität enorm," sagt Neymar Jr.

Neymar Jr. gilt weithin als einer der besten Fußballspieler der Welt. Er begann seine Profikarriere im Alter von nur 17 Jahren. Mit einer Fangemeinde von rund 200 Millionen Menschen in den sozialen Medien ist er zweifellos einer der bekanntesten Sportler der Welt, was dazu führte, dass er in die Times-Liste der 100 einflussreichsten Menschen der Welt aufgenommen wurde. Neymar Jr. spielt für die brasilianische Nationalmannschaft und steht derzeit bei dem französischen Fußballverein Paris Saint-Germain unter Vertrag.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1803492/Neymar_Jr___Copyright_PUMA.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1803491/Save_the_Date.jpg