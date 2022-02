Stadtmuseum Aarau

Aufschluss Meyerstollen endlich wieder offen

Nachdem der Zugang zum Meyerstollen wegen Covid-19 längere Zeit geschlossen blieb und nach einem grossen Unwetterschaden im letzten Sommer aufwändig saniert werden musste, steht der Zugang zum 200-jährigen Stollensystem nun wieder monatlich für Besucher*innen offen – zum ersten Mal in diesem Jahr am kommenden Wochenende, 5. und 6. Februar 2022 zwischen 14 und 16 Uhr.

Im Sommer wurde das unterirdische Stollensystem in Aarau hart von den starken Regenfällen getroffen. Das Wasser stand meterhoch und verursachte komplizierte Sanierungsarbeiten. Diese sind nun abgeschlossen und der Eingang in den Stollen ist wieder regelmässig für Besucher*innen zugänglich.

Mit dem Aufschluss Meyerstollen unter dem Bahnhof Aarau erschliesst das Stadtmuseum das Werk des Frühindustriellen Rolf Meyer, der vor 200 Jahren ein grosses Stollensystem unter Aarau baute. Eine kleine Ausstellung widmet sich den verschiedenen Aspekten des Bauwerks, der Technik und der Geologie. An jedem ersten Wochenende (Sa / So) im Monat öffnet der Aufschluss für die Öffentlichkeit und es finden jeweils um 14.15 Uhr kurze Führungen statt. Eintritt kostenlos. Auf Anfrage bieten wir ab sofort auch wieder private Gruppenführungen mit verschiedenen Themenschwerpunkten an.

Eingang: Bahnhof Aarau, gegenüber SBB-Reisebüro 1. UG

Schutzmassnahmen: Maskenpflicht für alle Personen ab 12 Jahren, Zertifikatspflicht (2G) für alle ab 16 Jahren. Genesene und Geimpfte zeigen beim Besuch ein gültiges Covid-Zertifikat mit QR-Code und einen amtlichen Ausweis. Über Änderungen des Schutzkonzepts informieren wir auf unserer Webseite.

Stadtmuseum Aarau Schlossplatz 23 . 5000 Aarau