Enfinity Global erwirbt 400 MW an laufenden Solarprojekten in den Vereinigten Staaten

Enfinity Global, ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, gab heute eine endgültige Vereinbarung mit Capital Dynamics (beraten von Barclays) über den Erwerb eines 400-MW-Solarportfolios in den USA bekannt, das aus 28 in Betrieb befindlichen PV-Solarkraftwerken in Kalifornien, North Carolina und Idaho besteht. Das Portfolio hat in den letzten fünf Jahren den COD erreicht und verfügt über langfristige PPAs (Power Purchase Agreements) mit hochwertigen Versorgungsunternehmen.

Enfinity Global ist einer der am schnellsten wachsenden Entwickler und Eigentümer von Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien mit einem Portfolio von über 5 GW in Betrieb, in der Entwicklung und im Bau befindlichen Kraftwerken in Energiemärkten mit starken Fundamentaldaten.

„Unser langfristig angelegtes Geschäftsmodell ermöglicht es uns, mit relevanten Investoren, Stakeholdern und Kunden zusammenzuarbeiten und Fähigkeiten zu bündeln, die eine kohlenstofffreie Zukunft schaffen", sagte Carlos Domenech, CEO von Enfinity Global. „Unsere Fähigkeit, operatives Fachwissen über die gesamte Wertschöpfungskette der erneuerbaren Energien hinweg einzusetzen, gepaart mit unserer internationalen Präsenz, führt zu einer Wertschöpfung für unsere Investoren und Kunden."

„Diese Transaktion stellt eine einzigartige Gelegenheit dar, ein hochwertiges, geografisch diversifiziertes Portfolio von Betriebsanlagen zu erwerben. Wir sind davon überzeugt, dass sich der US-Markt weiter konsolidieren wird, so dass Eigentümer langfristiger Anlagen schnell wachsen und von Effizienzvorteilen profitieren können", sagte Ricardo Diaz, CEO Americas von Enfinity Global. „Wir werden auch in Zukunft weitere Investitionsmöglichkeiten in den USA mit erstklassigen Partnern verfolgen."

„Unser Ziel ist es, eine vollständig integrierte Plattform zu schaffen, die über ein komplettes Angebot an internen Entwicklungs-, Finanzierungs-, Bau-, Betriebs- und Vermögensverwaltungsfunktionen verfügt. In diesem Sinne freue ich mich, dass Top-Talente unsere Vision und Kultur teilen und sich uns anschließen", kommentierte Diaz.

Informationen zu Enfinity Global

Enfinity Global Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein in den USA ansässiges, führendes Dienstleistungsunternehmen für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit, das 2018 gegründet wurde. Als globale Plattform für Lösungen im Bereich erneuerbare Energien konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung, die Finanzierung, den Bau, den Betrieb und den Besitz von Anlagen im Bereich erneuerbare Energien. Das Führungsteam von Enfinity Global verfügt über mehr als 37 Milliarden US-Dollar an Finanzierungserfahrung im Bereich der erneuerbaren Energien und über 15 GW an entwickelten und erworbenen Solar- und Windkraftanlagen. Die bisherige Gesamtfinanzierung des Unternehmens, ohne diese Übernahme, übersteigt 1 Milliarde US-Dollar. Mit Niederlassungen in den USA, Asien und Europa entwickelt das Unternehmen nachhaltige Lösungen, die dazu beitragen, einen kohlenstofffreien Fußabdruck zu erreichen und weltweit einen reibungslosen Übergang zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft zu ermöglichen. www.enfinity.global .

Wichtiger Hinweis:

Diese Pressemitteilung enthält Projektionen und Pro-forma-Finanzinformationen, die auf Annahmen beruhen, die von Natur aus unsicher und unvorhersehbar sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die in den Aussagen dieser Pressemitteilung erörtert oder impliziert wurden. Diese Pressemitteilung und alle darin enthaltenen Projektionen oder Pro-forma-Informationen stellen lediglich die aktuellen Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar und wurden keiner unabhängigen Prüfung unterzogen. Wir übernehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen.

