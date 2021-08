Shenzhen Snapmaker Technologies Co., Ltd.

Make It Happen: Snapmaker feiert sein 5-jähriges Bestehen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Das digitale Produktionsunternehmen Snapmaker erreicht sein 5-jähriges Bestehen und startet seine Jubiläumskampagne am 2. August mit einer Reihe von spannenden Aktivitäten.

Seit seiner Gründung im Jahr 2016, Snapmaker hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Verbrauchern die industrielle Erfahrung der digitalen Fertigung näher zu bringen. Im Jahr 2017 feierte der erste 3-in-1-3D-Drucker aus Metall, Snapmaker Original, sein Debüt auf Kickstarter und sammelte über 2,2 Millionen Dollar. Zwei Jahre später wurde Snapmaker 2.0 auf den Markt gebracht und brachte 7,85 Millionen Dollar ein, was es zum meistfinanzierten Technologieprojekt in der Geschichte von Kickstarter machte.

Nach zwei Crowdfunding-Kampagnen sammelte das Unternehmen im März 2021 Millionen Dollar in einer Serie-A-Finanzierung ein, die für Forschung und Entwicklung sowie die Rekrutierung von Talenten bestimmt ist. Im fünften Jahr seines Bestehens ist Snapmaker von 4 auf 200 Mitarbeiter angewachsen und hat über 60.000 Maschinen in mehr als 120 Länder versandt, die von Herstellern, Hobbyisten, Bildungseinrichtungen und Kleinunternehmern gerne genutzt werden.

Der CEO des Unternehmens, Daniel Chen, blickt auf 5 Jahre Geschäftstätigkeit zurück: "Ich bin stolz auf das, was wir in den letzten 5 Jahren erreicht haben. Es ist ein Meilenstein, der zeigt, dass unser Team, unsere Nutzer und Partner unsere Arbeit für wertvoll halten. Ohne Ihre unermüdliche Unterstützung wären wir nicht so weit gekommen, und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um unseren Dank auszudrücken und diesen bedeutenden Moment gemeinsam zu feiern."

"Unser Markenkonzept hat sich im Laufe der Jahre von "Make Anything" zu "Make Something Wonderful" gewandelt. Am Anfang hoffen wir, jedem Nutzer die Möglichkeit zu geben, alles zu machen. Aber das Leben ist kurz, und wir haben nur begrenzte Zeit und Energie, um uns auf das zu konzentrieren, was uns am Herzen liegt"

Zur Feier seines 5-jährigen Bestehens wird Snapmaker von August bis Oktober eine Reihe von Veranstaltungen unter dem Motto "Make It Happen" veranstalten, um seine Nutzer und Partner an den Meilensteinen und Herausforderungen der letzten 5 Jahre teilhaben zu lassen und gleichzeitig einen Ausblick auf zukünftige Möglichkeiten zu geben. Die Jubiläumskampagne besteht aus Online-Events, bei denen die Nutzer mitmachen und besondere Preise gewinnen können, einem globalen Jubiläumsverkauf, bei dem attraktive Rabatte angeboten werden, und einer virtuellen Party.

Im Rahmen der Feierlichkeiten wird Snapmaker auch einen wohltätigen Beitrag für Tierschutz, STEAM-Bildung und Nachhaltigkeit leisten. Darüber hinaus wird eine 5-Jahres-Website gestartet, um mit verschiedenen Parteien zu interagieren und die Geschichte von Snapmaker, die Botschaft des CEO und Details zu den Veranstaltungen zu teilen.

Daniel sagte: "Wir haben in den letzten fünf Jahren ein außergewöhnliches Wachstum und eine außergewöhnliche Entwicklung erlebt, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns. Als Nächstes werden wir weiterhin Werkzeuge für normale Verbraucher zugänglich machen, um jedem Einzelnen die Möglichkeit zu geben, Spaß am Basteln zu haben und etwas Wunderbares zu schaffen. "

Informationen zu Snapmaker

Snapmaker ist ein innovatives und schnell wachsendes Unternehmen, das sich der Entwicklung von digitalen Desktop-Fertigungsmaschinen widmet. Snapmaker konzentriert sich auf 3D-Druck, Lasergravur sowie CNC-Schnitztechnologien und entwickelt hochwertige, modulare und multifunktionale 3D-Desktop-Maschinen.