Peijia Medical Limited und inQB8 Medical Technologies, LLC melden erfolgreiche Erstimplantation des Transkatheter-Trikuspidalklappen-Ersatzsystems MonarQ beim Menschen

inQB8 Medical Technologies, LLC (inQB8), hat heute in Zusammenarbeit mit Peijia Medical Limited (Peijia, (9996.HK)) bekannt gegeben, dass die Transkatheter-Trikuspidalklappe MonarQ erfolgreich bei einer 75-jährigen Frau implantiert wurde, die unter einer schweren Trikuspidalregurgitation litt. Der transjuguläre TTVR-Eingriff wurde am 21. November 2022 im Herzzentrum des Universitätskrankenhauses Rigshospitalet im dänischen Kopenhagen von den interventionellen Kardiologen Prof. Dr. med. Lars Søndergaard, Prof. Dr. med. Ole De Becker, und den Herz-Thorax-Chirurgen Dr. med. Morten Smerup, Dr. med. Jacob Moller, (Echokardiologe), Dr. med. Hasse Moeller-Sorensen, (Anästhesist), sowie inQB8-Mitbegründer, Geschäftsführer, CMO und Herzchirurg Dr. med. Arshad Quadri, aus Mitleidsgründen durchgeführt.

„Wir sind dankbar, dass wir die Gelegenheit hatten, erneut mit Dr. Quadri und dem Team von inQB8 zusammenzuarbeiten, um dieser Patientin eine aufregende neue Behandlungsmöglichkeit zu bieten, für die es keine anderen Alternativen gab", so Dr. Lars Søndergaard. „Aufgrund zahlreicher Risikofaktoren und anatomischer Einschränkungen kamen für diese Patientin weder eine herkömmliche Trikuspidalklappenoperation noch eine transkathetergestützte Trikuspidalklappenrekonstruktion mit Edge-to-Edge-Verfahren infrage. Nach sorgfältiger Prüfung und Abwägung innerhalb unseres Teams sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die TTVR mit dem MonarQ-System das Potenzial hat, die Symptome zu lindern und die Lebensqualität dieser Patientin zu verbessern. Die Klappe wurde erfolgreich implantiert und funktioniert hervorragend."

„Ich freue mich über die Zusammenarbeit mit Dr. Lars Søndergaard und seinem erfahrenen Team im Rigshospitalet an diesem neuen Kapitel der Transkatheterklappenentwicklung. Die MonarQ-Transkatheter-Trikuspidalklappe (TTV) verfügt über ein einzigartiges bio-dynamisches Befestigungssystem, das die natürliche Bewegung des Herzens nutzt und bewahrt, um das Implantat an den nativen Segelklappen zu befestigen, systolische Lasten zu verteilen und paravalvuläre Lecks über einen breiten Bereich nativer Anulusgrößen zu vermeiden", erklärte Dr. med. Arshad Quadri, Herzchirurg und Mitbegründer, Geschäftsführender Vorsitzender und CMO von inQB8. „Dr. Quadri und ich sind davon überzeugt, dass das MonarQ-TTVR-System nicht nur die anatomischen, sondern auch die physiologischen Anforderungen der Trikuspidalklappe berücksichtigt und damit die Behandlung der Trikuspidalklappeninsuffizienz, einer äußerst heimtückischen und behindernden Erkrankung dieser häufig vernachlässigten Klappe, revolutionieren wird", erklärte Brent Ratz, Mitbegründer und CEO von inQB8.

„In den letzten Jahren ist der Bedarf an einer Lösung für den Transkatheter-Trikuspidalklappenersatz immer deutlicher geworden. Da Peijia seine Präsenz weltweit ausbauen und sein Portfolio an strukturellen Herzen erweitern möchte, war unsere kombinierte Investition in inQB8 und die MonarQ-TTVR-Technologie eine naheliegende Entscheidung", so Dr. Michael Zhang, Vorsitzender und CEO von Peijia Medical. „Die erfolgreiche erstmalige Implantation von MonarQ am Menschen ist ein spannender erster Schritt, um diese lebensrettende und lebensverbessernde Technologie noch mehr Patienten auf der ganzen Welt zugänglich zu machen", erklärte Dr. JianFong Tan, CTO von Peijia Medical.

Informationen zu Peijia Medical Limited

Peijia Medical (09996.HK) wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Suzhou, China. Peijia Medical konzentriert sich auf den wachstumsstarken Markt für interventionelle medizinische Geräte in China und strebt an, eine weltweit anerkannte Plattform für medizinische Geräte zu werden, die umfassende Behandlungslösungen für strukturelle Herz- und neurovaskuläre Erkrankungen bietet.

Informationen zu inQB8 Medical Technologies, LLC

inQB8 Medical Technologies, LLC ist ein privater Inkubator für medizinische Geräte mit Hauptsitz in Massachusetts und einer weiteren Niederlassung in Irvine, Kalifornien. Es ist die zweite Zusammenarbeit zwischen Dr. med. Arshad Quadri und J. Brent Ratz, MBA, deren Kooperation vor 16 Jahren mit der Mitgründung von CardiAQ Valve Technologies begann, dem weltweit ersten transseptalen Transkatheter-Mitralklappenersatzsystem (TMVR). inQB8 konzentriert sich auf die Entwicklung neuartiger internationaler Lösungen für die wichtigsten kardiovaskulären Erkrankungen, einschließlich struktureller Herzprobleme, Aortenerkrankungen und Herzinsuffizienz, und unterstützt Projekte durch die Entwicklung von Prototypen, die Durchführung von Laborversuchen und präklinischen Tests, bis sie bereit sind, aufgekauft oder als eigenständige Start-ups im kardiovaskulären Bereich weiterentwickelt zu werden. Im Juni 2021 hatte Peijia Medical eine strategische Partnerschaft mit inQB8 angekündigt und den Erwerb der MonarQ-TTVR-Technologie vereinbart, die inQB8 in seinem Auftrag weiterentwickelt.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, wie in den regelmäßigen Berichten von Peijia Medical beschrieben, die bei der HKEx hinterlegt sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen.

Achtung: Das MonarQ-Transkathetersystem für den Trikuspidalklappenersatz befindet sich in einer frühen Phase der Entwicklung. Es wird bis auf weiteres nicht für klinische Studien zur Verfügung stehen und ist NICHT käuflich zu erwerben.

