DEEP Robotics

DEEP Robotics veröffentlicht den Jueying X20 Gefahrenerkennungs- und Rettungsroboterhund

Hangzhou, China (ots/PRNewswire)

DEEP Robotics, ein führender asiatischer Hersteller von intelligenten vierbeinigen Robotern, hat vor kurzem die offizielle Freigabe des Jueying X20 Gefahrenerkennungs- und Rettungsroboterhundes bekannt gegeben. Mit seiner Flexibilität für unbemannte Detektions- und Rettungsdienste ist der Jueying X20 für das komplexe Gelände nach einem Erdbeben, das Innere gefährdeter Trümmergebäude, Verkehrsunfälle in Tunneln sowie für toxische, hypoxische und rauchreiche Umgebungen, die durch chemische Verschmutzung oder Katastrophen entstehen, konzipiert.

Der Jueying X20 kann nach einer Katastrophe in gefährdeten Außen- und Innenbereichen über Ruinen, Schutthaufen, Treppenhäuser und andere unstrukturierte Wege gehen, 20 cm hohe Hindernisse und Treppen überwinden und 35 Grad steile Abhänge hinaufsteigen. Da sich der Roboterhund frei in alle Richtungen bewegen und innerhalb eines kleinen Kontaktbereichs manövrieren kann, kann er das Auftreten von Folgeunfällen verringern. Der IP66-Industrieschutz gewährleistet, dass der vierbeinige Roboter auch unter extremen Witterungsbedingungen wie starkem Regen, Sand- und Staubstürmen, eisigen Temperaturen und Hagel Erkennungsaufgaben erfüllen kann. Die maximale Nutzlast von 85 kg ermöglicht es dem Roboterhund, Sauerstoffflaschen und andere Rettungsgüter an den Katastrophenort zu transportieren und so die Hilfe für gestrandete Opfer und Retter zu erleichtern. Durch die Integration einer breiten Palette von Anwendungsmodulen, darunter ein Fernkommunikationssystem, eine Bi-Spektrums-PTZ-Kamera, Gassensorik, eine Rundumkamera und ein Pickup, umfasst die Roboterlösung unter anderem Funktionen wie Fernsteuerung und Bildübertragung, Verfolgung von Wärmequellen, Echtzeit-Detektion schädlicher Gase und Notrufe. Darüber hinaus ist der Jueying X20 mit einem optionalen rotierenden Laserscanner erhältlich, der hochpräzise Punktwolkendaten von Katastrophen- und Unfallorten im Innen- und Außenbereich erfassen kann und so zuverlässige Informationen für die Datenanalyse nach der Katastrophe liefert.

DEEP Robotics ist in Asien führend auf dem Gebiet der vierbeinigen Roboter. Die von DEEP Robotics selbst entwickelten Roboter der Jueying-Serie werden in einer Vielzahl von Szenarien eingesetzt, z. B. bei der Inspektion von Hochspannungsanlagen, der Vermessung von gefährlichem Gelände und der Gefahrenerkennung.

