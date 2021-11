Access Partnership

Access Partnership erwirbt AlphaBeta, um Politikkompetenzen in Asien und weltweit auszubauen

Die Integration von Singapurs führender strategischer Wirtschaftsberatung festigt das Ziel von Access Partnership im Bereich Fair Tech

Access Partnership, das weltweit tätige Technologieunternehmen für öffentliche Politik, hat heute bekannt gegeben, AlphaBeta übernommen zu haben, ein in Singapur ansässiges Strategie- und Wirtschaftsberatungsunternehmen, das Regierungen, Unternehmen und Investoren bei der Optimierung des Wirtschaftswachstums berät. Die Zusammenführung der beiden Unternehmen schafft ein einheitliches Dienstleistungsangebot zur Entwicklung und Implementierung von Tech-Lead-Lösungen, die zur Verbesserungen in der Gesellschaft beitragen.

Beide Unternehmen haben bereits bei der Arbeit für Non-Profit-Organisationen, Think Tanks und Unternehmen zusammengearbeitet, und das kombinierte Unternehmen macht Access Partnership mit etwa 45 Mitarbeitern allein in Singapur zu einer der größten Tech-Beratungen in der Region. AlphaBeta wird seine Marke weiterhin als Access Partnership handeln und betreiben und wirkungsvolle Politik- und Beratungsdienste bereitstellen, die die Markteinführung neuer Technologien beschleunigen und dafür sorgen, dass Regierungen zu den besten politischen Lösungen für die Bürger führen.

"Der Wert einer Technologielösung ist nicht unbedingt für jeden Stakeholder selbstverständlich", erklärte Greg Francis, CEO von Access Partnership. "Um sicherzustellen, dass sie den Bürgern zugute kommt, die nationale Entwicklung optimiert und das Makrowachstum vorantreibt, muss sie sorgfältig analysiert werden. Ab heute bietet unsere Firma diesen End-to-End-Service mit dem Zusatz von - einer wahrhaft seltenen Sache! - nämlich den wirklich leidenschaftlichen Ökonomen von Alpha Beta."

"Beide Unternehmen haben dasselbe Ziel: Unternehmen und Regierungen dabei zu unterstützen, einen positiven gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen", so Dr. Fraser Thompson, Mitbegründer und Leiter von AlphaBeta. Als Teil einer weltweit anerkannten Plattform wie Access Partnership haben wir die Möglichkeit, neue Dienstleistungen für unsere aktuellen und zukünftigen Kunden zu entwickeln.

Informationen zu Access Partnership

Access Partnership ist das weltweit führende Unternehmen für öffentliche Politik, das sich für die Öffnung von Märkten für Technologie einsetzt. Wir gestalten die nationale, regionale und internationale Politik, um ein faires, dauerhaftes und wachstumsförderndes Umfeld für Technologie zu gewährleisten. Unsere Teams auf der ganzen Welt kombinieren auf einzigartige Weise politisches und technisches Fachwissen, um Ergebnisse für Kunden zu erzielen, die an der Schnittstelle von Technologie, Daten und Konnektivität arbeiten.

Informationen zu Alphabeta

AlphaBeta ist eine strategische Wirtschaftsberatung, die mit Regierungen, Unternehmen, Investoren und anderen Institutionen zusammenarbeitet, um die größten gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass eine rigorose Wirtschaftlichkeit in Kombination mit einer starken strategischen Beratung neue, innovative und praktische Lösungen für Probleme bieten kann, die von der Automatisierung von Arbeitsplätzen, dem Umgang mit dem Verlust der biologischen Vielfalt bis hin zur Armutsbekämpfung reichen.