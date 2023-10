Handelt jetzt! Experten drängen Unternehmen auf der IFF-Jahrestagung zur Einführung von ESG

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Das International Finance Forum (IFF) hielt am 28. Oktober sein 20-jähriges Jubiläum und seine Jahrestagung 2023 in Nansha, Guangzhou, ab. In einer parallelen Sitzung am Nachmittag erörterten führende Politiker und Wissenschaftler aus aller Welt die Auswirkungen geopolitischer ...

mehr