International Finance Forum (IFF)

IFF-Gremium drängt auf Governance-Reformen, um Fragmentierungsrisiken zu bekämpfen

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Das International Finance Forum (IFF) hielt am 28. Oktober sein 20-jähriges Jubiläum und seine Jahrestagung 2023 in Nansha, Guangzhou, ab. In einer parallelen Sitzung am Nachmittag erörterten führende Politiker und Wissenschaftler aus aller Welt die Auswirkungen geopolitischer Trends auf Handel, Lieferketten und Industriepolitik.

Alessandro Teixeira, IFF-Vorstandsmitglied, ehemaliger brasilianischer Minister für Entwicklung, Industrie und Außenhandel und ehemaliger President der World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA), betonte die enge Verbindung zwischen Geopolitik und Weltwirtschaft und hob deren große Bedeutung für das tägliche Leben der normalen Bürger hervor.

Yi Xiaozhun, IFF-Vizepräsident und ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der Welthandelsorganisation (World Trade Organization, WTO), äußerte sich besorgt über die zunehmende Deglobalisierung der Weltwirtschaft. Er forderte die Nationen, insbesondere die führenden Handelsmächte, auf, die multilateralen Beziehungen zu stärken. Darüber hinaus forderte er eine Neukalibrierung der globalen Governance, die die gegenseitige Verwaltung, den gemeinsamen Wohlstand und die gegenseitige Zusammenarbeit in den Vordergrund stellt und gleichzeitig robuste und widerstandsfähige globale Industrie- und Lieferketten aufbaut.

Zhao Zhongxiu, Mitglied des Akademischen Ausschusses des IFF und President der University of International Business and Economics, erläuterte die möglichen Auswirkungen einer solchen Fragmentierung, insbesondere im Halbleitersektor. Dazu gehört das Risiko, dass Innovationen erstickt werden, Überkapazitäten entstehen und das vorherrschende effiziente Modell der Halbleiterindustrie beeinträchtigt wird.

Jenny Shipley, Co-Vorsitzende des IFF und ehemalige Premierministerin von Neuseeland, betonte die Notwendigkeit internationaler Institutionen, um globale Konflikte in der Lieferkette wirksam anzugehen. Sie rief dazu auf, den Trend der letzten 15 Jahre hin zu mehr Inklusivität wieder aufleben zu lassen.

Craig Allen, President des US-China Business Council, wies darauf hin, dass die chinesische Regierung durch die Nutzung spezifischer bilateraler und multilateraler Beziehungen in der Lage sei, das Vertrauen der im Land investierenden Unternehmen zu stärken und die sino-amerikanische Zusammenarbeit weiter zu fördern.

Informationen zum International Finance Forum (IFF), zum 20-jährigen Jubiläum und zur Jahrestagung

Unter dem Motto „Neues Kapital, neue Werte, neue Welt – Wiederbelebung und Zusammenarbeit in einer fragmentierten Weltwirtschaft" brachte das 20-jährige Jubiläum und die Jahrestagung des IFF Würdenträger aus über 50 Ländern, Leiter internationaler Finanzinstitutionen, herausragende Wissenschaftler, Experten und führende Unternehmer zusammen. Die Teilnehmer diskutierten über dringende Wirtschafts-, Finanz- und Handelsfragen, die in letzter Zeit die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf sich gezogen haben, und den Dialog auf hoher Ebene sowie die multilaterale Zusammenarbeit im globalen Finanzsektor erleichterten.

