International Finance Forum (IFF)

Das International Finance Forum ruft angesichts der anhaltenden Inflation zur weltweiten Zusammenarbeit auf

Beijing (ots/PRNewswire)

Das International Finance Forum (IFF) fordert die Länder und Regionen auf, besser zusammenzuarbeiten, um die sich verschlechternde globale Inflation zu bekämpfen und so die Erholung der Weltwirtschaft wieder in Gang zu bringen.

Auf der IFF-Frühjahrstagung am 27. April erörterten führende Politiker und Branchenexperten die wichtigsten wirtschaftlichen Herausforderungen, mit denen die Weltgemeinschaft derzeit konfrontiert ist, und diskutierten mögliche Lösungen, wie die Länder zusammenarbeiten könnten, um angesichts der anhaltenden Pandemie politische Anpassungen vorzunehmen.

In einer Grundsatzrede erklärte Domenico Siniscalco, IFF-Vizepräsident und ehemaliger italienischer Wirtschafts- und Finanzminister, dass die meisten Länder ihren Volkswirtschaften zwischen 2008 und 2011 zur Bewältigung von Wirtschaftskrisen und erneut während der weltweiten Covid-19-Pandemie viel Liquidität zugeführt haben und dass die Inflationsrate in den Schwellenländern auf einem hohen Niveau geblieben ist.

Siniscalco wies darauf hin, dass die Inflation in Asien relativ gesehen im Allgemeinen gut unter Kontrolle gehalten werden konnte, vor allem dank eines soliden Managements der Gesamtwirtschaft.

Der Preisanstieg bei Energie, Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Erzeugnissen kann das Wirtschaftswachstum enorm unter Druck setzen und zu gesellschaftlichen Problemen führen, so dass die Regierungen Maßnahmen zur Bewältigung dieser Probleme und zur Eindämmung der Inflation ergreifen müssen, so Siniscalco weiter.

Konkret sagte Siniscalco, dass China, Europa und die USA zusammenarbeiten sollten, um die Probleme der steigenden Lebensmittel- und Energiepreise zu bewältigen.

Song Min, Mitglied des Akademischen Ausschusses des IFF und Dekan der Fakultät für Wirtschaft und Management der Universität Wuhan, sagte auf den IFF-Tagungen, dass die Belastung der Industrie- und Lieferketten kurzfristig abnehmen könnte, während die westlichen Länder in eine Phase nach der Pandemie eintreten. Song wies darauf hin, dass angesichts der anhaltenden geopolitischen Turbulenzen die Auswirkungen auf die globale Industrie- und Lieferkette ungewiss bleiben.

Robin Xing, Chefvolkswirt für China bei Morgan Stanley, sieht die Wirtschaftsaussichten in Asien angesichts der weltweiten Inflation positiv und bleibt zuversichtlich, dass China die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums ausgleichen wird. Trotz des anhaltenden Gegenwinds, zu dem Faktoren wie geopolitische Unruhen, Inflation und Zinserhöhungen der Fed gehören, sind die asiatischen Volkswirtschaften besser in der Lage, diesen Gegenwind zu bewältigen als in früheren Zyklen der letzten Jahrzehnte.

Xing sagte, Morgan Stanley bleibe optimistisch, dass China in der Lage sein werde, rechtzeitig politische Anpassungen vorzunehmen, um die wirtschaftliche Erholung in der zweiten Hälfte dieses und im nächsten Jahr in gewissem Maße anzukurbeln.

Informationen zum International Finance Forum

Das IFF ist eine unabhängige, gemeinnützige, nichtstaatliche internationale Organisation, die 2003 in Peking gegründet wurde. Das von führenden Vertretern der Finanzwelt aus mehr als 20 Ländern, Regionen und internationalen Organisationen, darunter China, die USA, die EU und die Vereinten Nationen, ins Leben gerufene Forum ist eine seit langem bestehende, hochrangige Plattform für Dialog und Kommunikation. Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.iff.org.cn/php/list.php?tid=477