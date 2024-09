Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA)

Global AI Summit (GAIN) kündigt Hauptredner an

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire)

Der Global AI Summit (GAIN) bringt mehr als 300 führende KI-Experten in Riad zusammen, um über „ das Jetzt, das Nächste und das Niemals " der KI zu diskutieren.

" der KI zu diskutieren. Zu den deutschen Rednern gehören Stefan Schnorr vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Dr. Fang Xu von der Deutschen Telekom und Dr. Michael May von der Siemens AG.

Weitere hochkarätige Redner sind Cristiano Amon (Präsident & CEO, Qualcomm Incorporated), Julie Sweet (CEO, Accenture), Nick Studer (Präsident & CEO, Oliver Wyman Group) und Dr. Marc Raibert (Gründer, Boston Dynamics).

Die GAIN findet vom 10. bis 12. September 2024 im King Abdulaziz International Convention Centre, Riad, Saudi-Arabien, statt.

Der von der saudischen Behörde für Daten und künstliche Intelligenz (SDAIA) veranstaltete Global AI Summit 2024 (GAIN) - als eines der wichtigsten Treffen im Bereich der künstlichen Intelligenz in diesem Jahr - gab heute die Liste der Hauptredner bekannt. Das Gipfeltreffen, das im Einklang mit der saudi-arabischen Vision 2030 zur Diversifizierung der Wirtschaft steht, soll die globale Zusammenarbeit fördern und das transformative Potenzial von KI in allen Branchen erkunden.

Die Überlegungen von über 300 Rednern, darunter Innovatoren, Akademiker, Führungskräfte, Regulierungsbehörden und Entscheidungsträger aus 100 Ländern weltweit, werden sich um das Thema des Gipfels drehen: „Jetzt, als nächstes und niemals". In den Sitzungen werden die transformativen Auswirkungen der Technologie auf Menschen und Gemeinschaften, die realen Vorteile der KI, die künftige Entwicklung der Technologie und die ethischen Überlegungen erörtert, die notwendig sind, um eine verantwortungsvolle KI-Entwicklung in allen Sektoren sicherzustellen.

Neben anderen namhaften Rednern wird Deutschland durch führende Köpfe der KI-Innovation und -Implementierung vertreten sein. Zu den namhaften Teilnehmern gehören Stefan Schnorr vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Dr. Fang Xu von der Deutschen Telekom und Dr. Michael May von der Siemens AG. Ihre Teilnahme unterstreicht den bedeutenden Beitrag Deutschlands zur globalen KI-Landschaft, von der Regierungspolitik über die Telekommunikation bis hin zu industriellen Anwendungen, und verdeutlicht die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit bei der Gestaltung der Zukunft der KI.

Das Gipfeltreffen wird auch eine beeindruckende Reihe globaler Redner umfassen, darunter Cristiano Amon (Präsident & CEO, Qualcomm Incorporated), Nick Studer (Präsident & CEO, Oliver Wyman Group), Dr. Marc Raibert (Vorsitzender, Boston Dynamics), Marcelo Claure (Gründer & CEO, Claure Group), Julie Sweet (CEO, Accenture), Amandeep Gill (Beauftragter des Generalsekretärs für Technologie, Vereinte Nationen), Kathleen Kennedy (Executive Director, MIT Center for Collective Intelligence), Alex Smola (CEO, Boson AI), Andrew Feldman (Gründer & CEO, Cerebras Systems), Dr. Chris Miller (Direktor, Greenmantle), Caroline Yap (Global Managing Director, Google Cloud), Jonathan Ross (Gründer und CEO, Groq) und Dr. Deepak Chopra (Gründer, Chopra Foundation).

Der offizielle Sprecher der SDAIA, Eng. Majed Al-Shehri, sagte:

„Der Global AI Summit wird ein wegweisendes Ereignis für die Gestaltung der Zukunft der KI sein. Das Thema 'Now, Next, Never' ist besonders relevant, da es uns herausfordert, die unmittelbaren Auswirkungen, künftige Innovationen und die ethische Verantwortung zu bedenken, die mit dem schnellen Fortschritt der KI-Technologien einhergehen. Es handelt sich um eine vielversprechende Technologie, aber wir können es uns nicht leisten, bei der Innovation etwas falsch zu machen. Es ist wichtig, dass die Integration von KI nachhaltig und zum Wohle der Gesellschaft erfolgt.

Die starke Präsenz globaler Führungspersönlichkeiten, insbesondere aus der Beratungsbranche, unterstreicht die zentrale Rolle der KI bei der Transformation von Unternehmen und der globalen Innovation sowie ihr Engagement für die Zusammenarbeit bei der Lösung der vielen Fragen, die diese Technologie aufwirft."

Weitere Informationen unter: https://globalaisummit.org/en/default.aspx

