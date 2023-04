Berner Fachhochschule (BFH)

Studierendenprojekt «Urban Vehicle»

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Studierende der Berner Fachhochschule BFH aus Biel konzipieren in nur vier Tagen ein neues Fahrzeug und setzen dabei auf die Meinung der Öffentlichkeit.

Sehr geehrte Medienschaffende

Diese Woche steht bei den angehenden Automobil- und Fahrzeugingenieur*innen im 2. Studienjahr ein besonderes Modul auf dem Studienplan: die Projektwoche «Urban Vehicle». In nur vier Tagen konzipieren die Studierenden ein kleines, elektrisch angetriebenes Fahrzeug, optimiert für den täglichen Pendlerverkehr. Nebst der fachlichen Unterstützung der Dozierenden und Expert*innen, werden bereits von Beginn an auch die potenziellen Kund*innen einbezogen. Mittels Online-Umfragen über die Medien der Tamedia-Gruppe werden die Bedürfnisse der Schweizer Bevölkerung abgeholt. Die Umfrageergebnisse fliessen direkt und noch während der Projektwoche in die Entwicklung des neuen Konzepts ein.

Das Auto ist aus dem Alltag vieler Menschen in der Schweiz kaum wegzudenken. Es ist bequem, zu jeder Jahreszeit nutzbar und für viele mehr als nur ein Fortbewegungsmittel. Doch die Zeichen stehen auf Veränderung. Nicht nur das kürzlich beschlossene «Verbrenner-Aus» der EU ab 2035, sondern auch der drohende Verkehrskollaps in den Städten sind Treiber dieses Projekts.

«Es soll eine Mischung aus E-Bike und Elektroflitzer sein – klein, leicht, allwettertauglich und optimal auf die Alltagsbedürfnisse abgestimmt.», präzisiert Peter Affolter, Leiter Automobil- und Fahrzeugtechnik am Departement Technik und Informatik der BFH. Angestrebtes Ziel: Das Fahrzeug bietet ein bis zwei Personen Platz, braucht nicht mehr als die Hälfte eines Parkfelds, schützt vor Wind und Wetter und soll mehr Sicherheit als ein Motorrad oder E-Bike bieten.

Weitere Informationen

Wir laden Sie herzlich ein, in Vauffelin vorbeizukommen und das Projekt live mitzuverfolgen. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung erwünscht. Interviews mit Studierenden oder Dozierenden sind auf Anfrage möglich. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Datum: 3. bis 6. April 2023

Ort: Berner Fachhochschule, Route Principale 127, 2537 Vauffelin (BE)

Sprache: Deutsch und Französisch

Projektseite: bfh.ch/urban-vehicle

Die Umfragen sowie der aktuelle Stand des Projekts werden dort laufend aktualisiert.

Kontakte

Melanie Nellen, Projektleiterin Marketing, Berner Fachhochschule, +41 32 321 62 65, melanie.nellen@bfh.ch

Peter Affolter, Leiter Automobil- und Fahrzeugtechnik, Berner Fachhochschule +41 32 321 65 97, peter.affolter@bfh.ch

Berner Fachhochschule Mediendienst TI ________________________________ Seevorstadt 103b, CH 2502 Biel mediendienst.ti@bfh.ch bfh.ch/ti

Weiteres Material zum Download Dokument: Medieneinladung_Proj~ Urban Vehicle.docx