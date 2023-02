Life Cykel

Chalmers nutzt die funktionellen Pilze von Life Cykel als Geheimwaffe, um seinen Körper für den bevorstehenden Kampf mit Mayweather zu optimieren

Die Box-Legende Floyd Mayweather wird am Samstag, dem 25. Februar 2023 in der O2-Arena in London gegen Aaron Chalmers in einem Schaukampf antreten.

Beide Seiten haben hart für den Kampf trainiert und der Druck, seinen legendären ungeschlagenen Boxrekord gegen den liebenswerten lokalen MMA-Kämpfer „The Joker" Aaron Chalmers zu halten, lastet auf „Money" Mayweather. Mayweather zog sich mit einem ungeschlagenen Rekord von 50-0, zu dem auch „27 knock-out"-Siege und 15 Titelgewinne gehören, aus dem Profi-Boxen zurück. Er ist in die International Boxing Hall of Fame (IBHOF) aufgenommen worden. Chalmers, der auch durch seine Teilnahme an MTV's Geordie Shore bekannt ist, hat im vergangenen Juni sein Debüt als Profiboxer gegeben, nachdem er eine MMA-Bilanz von 5-2,2 vorweisen konnte.

„So spät in der Karriere eine Chance zu bekommen, ist ein Geschenk. Ich freue mich sehr zu sehen, was ich gegen die Besten der Welt erreichen kann. Es ist eine einmalige Chance. Täuschen Sie sich nicht, ich gehe da rein und riskiere alles. Dank Life Cykel bin ich in der besten Form meiner Karriere. Ich komme, um zu gewinnen", sagte Chalmers.

Vor Kurzem haben Box- und MMA-Kämpfer viel engere Marketingbeziehungen aufgebaut. Jake Paul, Deontay Wilder und Francis Ngannou haben alle Interesse an gemischten Kampfverträgen für zukünftige Box- und MMA-Kämpfe zum Ausdruck gebracht. Das Kampfgeschäft hat in den letzten Jahren ein massives Wachstum verzeichnet und nimmt ständig an Beliebtheit zu.1

Eines ist bei diesem Kampf sicher: Es steht viel auf dem Spiel, denn der Kampf zwischen Boxern und MMA-Kämpfern wird immer intensiver, und beide Lager haben eine Vorstellung davon, wohin sich die Sportarten entwickeln.

Tickets für die Veranstaltung sind fast ausverkauft und können hier gekauft werden. Die Veranstaltung beginnt um 18:30 Uhr.

Informationen zu Life Cykels funktionellen Pilzen

Life Cykel ist ein evolutionäres Pilz-Biotechnologie-Unternehmen, das das große Potenzial von Pilzen ausschöpft. Life Cykel hat es sich zur Aufgabe gemacht, denjenigen, die ihr Wohlbefinden verbessern und ihr bestes Leben leben möchten, den höchstmöglichen Ethos in Verbindung mit unglaublichen, professionellen Produkten zu bieten. Zu diesen Produkten gehören die weltberühmten Vollspektrum-Doppel-Flüssigextrakte mit wildgeernteten australischen Kakadu-Pflaumen.

