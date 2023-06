SRG SSR

Mit Play Suisse in neue Welten eintauchen

Bild-Infos

Download

Bern (ots)

Bereit für ein Abenteuer? Die Play Suisse Kollektion "Endstation Wildnis" nimmt einen mit auf eine Entdeckungsreise zu abgelegenen und rauen Winkeln dieser Erde. So beispielsweise mit der neu verfügbaren Serie "Abenteuer Yukon", in der die Herausforderungen, die ein Leben in der Wildnis mit sich bringt, hautnah miterlebt werden können. Einblick in weitere Orte dieses Planeten bieten die auf der SRG-Streaming Plattform verfügbaren Kollektionen "Fokus Ostasien" und "Afrikanische Geschichten".

In der neu verfügbaren siebenteiligen Serie "Abenteuer Yukon" von Romain Girard werden zwei Familien aus der Romandie bei ihrer Rückkehr zu ihren natürlichen Wurzeln im kanadischen Yukon begleitet. Die Serie vermittelt ein eindrückliches Bild von den Erlebnissen und Herausforderungen, die ein Leben in der Wildnis mit sich bringt. "Abenteuer Yukon" ist Teil der Play Suisse Kollektion "Endstation Wildnis", in der eine Auswahl an Filmen und Serien zu finden ist, die eines gemeinsam haben: die Natur auf abenteuerliche Weise erleben.

Weiter in der Kollektion "Endstation Wildnis" zu sehen gibt es beispielsweise: "Der Mensch, der Wolf und der Löwe", "Von Dschungel zu Dschungel", "Arktos - Mike Horns Umrundung der Arktis" und "Island, das Licht des Hochlandes", wo Menschen mit den verschiedensten Motiven ins bolivianische Amazonasgebiet, in die Wildnis von Südafrika oder ins isländische Hochland begleitet werden und auf anschauliche Weise von ihren Eindrücken und Erfahrungen erzählt wird. Insgesamt besteht die Kollektion aus zehn Filmen und Serien.

Für Entdeckungsreisen zu weiteren fernen Orten und Kontinenten dieser Erde ist mit den Kollektionen "Afrikanische Geschichten" und "Fokus Ostasien" gesorgt. Sie bieten Dokumentationen und fiktionale Inhalte über und von den Kontinenten Asien und Afrika. Unter anderem "African Mirror" von Mischa Hedinger, "Verlobte" von Julia Bünter und "Die Maske von San" von Jacques Sarasin in der Kollektion "Afrikanische Geschichten", die aus insgesamt 11 Titeln besteht. "Closing Time" von Nicole Vögele und "Angry Monk" von Luc Schaedler sind zwei der zehn Inhalte, die in der Kollektion "Fokus Ostasien" verfügbar sind.

Für die Streaming-Plattform Play Suisse kann man sich kostenlos auf playsuisse.ch registrieren und hat sodann Zugriff auf SRG-Inhalte und Koproduktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Archivmaterial) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.