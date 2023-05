SnusMarkt.ch

Gute Nachrichten: Mit Snus und Nikotinbeuteln an die Eishockey-WM nach Finnland ist möglich

Die Schweiz fiebert mit der Schweizer Nati an der laufenden Eishockey-Weltmeisterschaft mit. Einige Fans, die ab dem Viertelfinalspiel nach Finnland reisen möchten, sind aber verunsichert. Sie wissen nicht, ob sie Snus und Nikotinbeutel nach Finnland, das bislang sehr strenge Regeln hatte, mitnehmen dürfen. Wir informieren an dieser Stelle, dass es gute Nachrichten gibt: Die Einfuhr von Snus und Nikotinbeuteln wurde - zum Teil mit Obergrenzen - per April 2023 erlaubt!

SnusMarkt.ch wurde in den letzten Tagen sehr oft darauf angesprochen, wie denn nun die Regeln in Bezug auf Tabak und Nikotin in Finnland seien. Offenbar besteht eine gewisse Verunsicherung. Diese ist verständlich, denn in der Vergangenheit war es nicht möglich, Snus und Nikotinbeutel nach Finnland einzuführen, ausser man verfügte über ein Rezept, welches die Verwendung von Nikotinportionen für medizinische Zwecke erlaubte.

Ja, Snus und Nikotinbeutel dürfen neu nach Finnland eingeführt werden!

Per April 2023 wurden die Einfuhrbestimmungen für Snus und Nikotinbeutel nach Finnland neu definiert. Nach einer Neueinschätzung der finnischen Arzneimittelagentur ( Fimea) werden Snus und Nikotinbeutel nicht mehr als Arzneimittel eingestuft, was zuvor noch zu Importverboten führte. Die Einfuhr von Nikotinbeutel einerseits ist seit April 2023 nicht mehr limitiert. Die Einfuhr von Snus andererseits ist bis zu 1'000 Gramm - d.h. ca. 50 Dosen - und ausschliesslich für den Eigengebrauch neu ebenfalls erlaubt. Die Zollbehörden haben diese neuen Regeln aufgrund der Neuinschätzung der Fimea bei Importen seither direkt angewendet. Dies bedeutet konkret, dass Snus bis zur erlaubten Menge (1'000 Gramm) sowie Nikotinbeutel nach Finnland eingeführt werden dürfen. In diesem Rahmen ist es also neu völlig bedenkenlos möglich, dass man als Zuschauer der Eishockey-WM in Finnland Snus und Nikotinbeutel mitnehmen kann.

Kommentar von Markus Lindblad, Leiter der Unternehmenskommunikation von SnusMarkt.ch:

"Wir können unseren Freunden von Snus und Nikotinbeuteln in der Schweiz bestätigen: Ihr könnt euer Snus (bis zum Limit von 1'000 Gramm) und eure Nikotinbeutel nach Finnland an die WM mitnehmen - Hopp Schwiiz!"

