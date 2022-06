ManpowerGroup

ManpowerGroup Talent Solutions wird von der Everest Group zum Star Performer und Global Leader im Recruitment Process Outsourcing ernannt

Milwaukee (ots/PRNewswire)

Anerkannt für die Breite und Tiefe des globalen Serviceangebots und die Fortschritte im Bereich Business Intelligence

ManpowerGroup Talent Solutions (NYSE: MAN) wurde zum 12. Mal in der Everest Group PEAK Matrix® Bewertung als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Recruitment Process Outsourcing (RPO) ausgezeichnet und in eine ausgewählte Liste von globalen Star-Performern aufgenommen - die besten RPO-Anbieter, basierend auf der jährlichen Entwicklung in der PEAK Matrix. Talent Solutions wurde auch als führendes Unternehmen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) ausgezeichnet.

In diesem Jahr würdigte die Everest Group die Breite und Tiefe des globalen Angebots von Talent Solutions und verwies auf die starke Leistung und die diversifizierte Präsenz in allen wichtigen Regionen sowie auf die kontinuierlichen Investitionen in skalierbare Personallösungen und IntelliReach, ein Self-Service-Daten- und Analyseportal.

„Unternehmen benötigen heute mehr denn je ausgefeilte Talentmanagement- und Business-Intelligence-Lösungen, um ihre globalen Talentstrategien zu beschaffen, zu verwalten und zukunftssicher zu machen", so Stefano Scabbio, Global Brand Leader von Talent Solutions. „Angesichts des beispiellosen globalen Talentmangels, der keine Anzeichen für ein Abklingen zeigt, hilft Talent Solutions Personalvermittlern, in einem unvorhersehbaren Umfeld schneller und effektiver zu arbeiten."

„Arbeitgeber auf der ganzen Welt stehen vor noch nie dagewesenen Herausforderungen. Es ist eine Ehre, sowohl weltweit als auch in der EMEA-Region anerkannt zu werden - und das inmitten eines so schwierigen geopolitischen und wirtschaftlichen Klimas", sagte Marceline Beijer, Global Brand Leader von Talent Solutions RPO. „Im vergangenen Jahr konnten wir die Zusammenarbeit mit einem breiteren Spektrum von Branchen beschleunigen und unsere Unterstützung für eine Vielzahl von Unternehmen bei der Suche nach den von ihnen benötigten Talenten ausbauen."

Talent Solutions wird von der Everest Group für seine solide Beratungskapazität, seine Erfahrung in der Betreuung einer Vielzahl von Kunden aller Größenordnungen und seine kontinuierlichen Investitionen in seine Technologie anerkannt. Dazu gehören die automatisierte Lösung Rapid Recruit und IntelliReach.

„Die globale Präsenz von Talent Solutions, das fundierte Fachwissen und die umfassenden Technologie- und Analysefähigkeiten haben es dem Unternehmen ermöglicht, ein umfangreiches RPO-Portfolio aufzubauen", so Aniruddha Kulkarni, Practice Director der Everest Group. „Die kontinuierlichen und gezielten Investitionen in die Verbesserung der Technologie und Analytik sowie der Beratungs- und Consulting-Angebote haben dazu beigetragen, dass das Unternehmen in der PEAK Matrix® Bewertung 2022 - Global der Everest Group für Recruitment Process Outsourcing (RPO) Services als Leader und Star Performer eingestuft wurde. Und als Leader im Recruitment Process Outsourcing (RPO) Services PEAK Matrix® Assessment 2022 - EMEA der Everest Group."

Die PEAK-Matrix der Everest Group ist ein umfassender Bewertungsrahmen, der auf einer Bewertung der Lieferfähigkeiten basiert, die anhand von sieben Dimensionen gemessen werden: Marktakzeptanz, Portfoliomix, gelieferter Wert, Vision und Strategie, Umfang der angebotenen Dienstleistungen, Innovation und Investitionen sowie Lieferfähigkeit.

Weitere Informationen über ManpowerGroup Talent Solutions finden Sie unter www.talentsolutions.manpowergroup.com

