Stiftung ombudscom

Rapporto annuale 2025: aumento significativo dei casi presso l'Organo di conciliazione delle telecomunicazioni

Berna (ots)

Nel 2025, l'Organo di conciliazione delle telecomunicazioni della fondazione ombudscom ha registrato un aumento significativo dei reclami: con un totale di 2'801 richieste di informazioni e richieste di conciliazione, si è emerso un aumento di circa l'80 per cento rispetto all'anno precedente. Delle 1'650 domande dei clienti presentate tramite il modulo di richiesta di conciliazione, l'Organo di conciliazione ha avviato 1'000 procedure formali con fornitori di servizi di telecomunicazione o fornitori di servizi a valore aggiunto. In 829 procedure di conciliazione è stato possibile raggiungere un accordo.

Le cause principali delle richieste di conciliazione sono state problemi relativi alla fatturazione, al blocco delle connessioni, alla disdetta dei contratti e ai servizi non richiesti, nonché, sempre più spesso, ambiguità relative a contratti stipulati oralmente o per telefono.

L'Organo di conciliazione delle telecomunicazioni funge, su incarico dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), da intermediario nelle controversie civili relative a servizi di telecomunicazione o a servizi a valore aggiunto. I servizi contestati dai clienti devono essere fatturati da un fornitore di servizi di telecomunicazione.

Una procedura di conciliazione può essere avviata qualora i clienti siano in grado di dimostrare in modo credibile che il tentativo d'accordo con il fornitore di servizi di telecomunicazione o con il fornitore di servizi a valore aggiunto non ha avuto successo.

Il rapporto annuale 2025 può essere scaricato dal sito https://it.ombudscom.ch/rapporti-e-statistiche/relazione-annuale-2025.

Oltre ai dati statistici, il rapporto contiene anche numerosi esempi di casi della pratica dell'Organo di conciliazione.

La statistica contenuta nel rapporto annuale elenca i fornitori in ordine alfabetico, indicando il numero di richieste di informazioni (richieste), delle richieste di conciliazione (casi) e delle procedure di conciliazione condotte con i fornitori (procedure) nell'anno di riferimento. Da tale statistiche è difficile trarre conclusioni qualitative, poiché i numeri non fanno riferimento al numero di contratti clienti dei fornitori. Le informazioni statistiche, in particolare sulle quote di mercato dei singoli fornitori di servizi di telecomunicazione e fornitori di servizi a valore aggiunto, sono disponibili nella raccolta di dati statistici dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).