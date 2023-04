TXOne Networks

TXOne Networks gewinnt Cybersecurity Excellence Awards 2023 für Netzwerksicherheit, ICS/SCADA und Sicherheitsüberprüfungen

Eindhoven/Taipeh (ots)

Weltweite „Cybersecurity Insiders“ Community prämiert die TXOne Lösungen EdgeIPS und Portable Inspector in insgesamt drei Kategorien mit Gold

TXOne Networks, ein führender Anbieter von industriellen Cybersicherheitslösungen, wurde in drei Kategorien des renommierten Cybersecurity Excellence Award 2023 mit Gold ausgezeichnet. Das Unternehmen gewann mit seinem Intrusion Prevention System "EdgeIPS" in den beiden Kategorien Netzwerksicherheit und ICS/SCADA (industrielle Kontrollsysteme/Überwachungssysteme und Datenerfassung) und mit seinem Sicherheitsinspektions-Tool "Portable Inspector" in der Kategorie Sicherheitsüberprüfung.

Die weltweit anerkannten Cybersecurity Excellence Awards zeichnen Unternehmen, Produkte und Fachleute aus, die durch herausragende Leistungen, Innovationen und Führungsqualitäten im Bereich der Informationssicherheit bestechen. Die Preisträger werden aufgrund der Qualität ihrer Bewerbung sowie einer Abstimmung unter den Mitgliedern der IT-Security-Community ausgewählt. Die Preise werden von den "Cybersecurity Insiders", einer Online-Community mit mehr als 500.000 Mitgliedern, vergeben. Sie besteht aus Fachleuten für Informationssicherheit, die sich für die Förderung der Cybersicherheit und den Schutz von Unternehmen aller Branchen, Unternehmensgrößen und Sicherheitsfunktionen einsetzen.

"In diesem Jahr gleich drei Cybersecurity Excellence Awards zu erhalten, ist eine große Ehre und zeugt von dem engen Dialog und dem Vertrauen, das zwischen unseren Kunden, Mitarbeitern und Partnern besteht", so Dr. Terence Liu, Chief Executive Officer von TXOne Networks. "EdgeIPS, Portable Inspector sowie alle unsere anderen Lösungen basieren auf den Erkenntnissen, Anforderungen und praktischen Erfahrungen aus unserer langjährigen Arbeit in OT-Umgebungen in verschiedenen vertikalen Branchen. Dadurch sind die Produkte von TXOne Networks vollständig OT-nativ - im Gegensatz zur Wiederverwendung von Schutzmaßnahmen und -lösungen, die ursprünglich für die IT (Informationstechnologie) entwickelt wurden. Stattdessen ist unser Ansatz genau darauf ausgelegt, Betriebsabläufe und Umsatzströme zu sichern und kritische OT-Anlagen während ihres gesamten Produktlebenszyklus zu schützen."

Die EdgeIPS Produktfamilie von TXOne Networks umfasst eine Serie von transparenten Anwendungen zur Netzwerk-Sicherheit für OT-Umgebungen und Industrial Control Systeme (ICS). Durch ihre anwenderfreundliche und transparente Implementierung gewährleistet die EdgeIPS-Serie die Sicherheit von Fertigungsanlagen und Produktionsbereichen und ermöglicht so transparente OT-Umgebungen und Protokollfilterung sowohl im Inline- als auch im Offline-Betrieb. Dank Deep Packet Inspection und der Unterstützung von mehr als 6.000 Kombinationen von Parametern für ICS-Protokolle, bietet EdgeIPS Unternehmen einen ausgezeichneten Cyber-Schutz für geschäftskritische Produktionsmaschinen, um den kontinuierlichen Fertigungsbetrieb zu gewährleisten. Die EdgeIPS-Serie ist so konzipiert, dass sie sich in OT-Netzwerke integrieren lässt, ohne bestehende Konfigurationen zu stören.

Der Portable Inspector von TXOne Networks ist ein installationsfreies Scanning Tool zur mobilen Sicherheitsinspektion in Form eines USB-Sticks. Es wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre OT-basierten Produktionsanlagen zu schützen und gleichzeitig Sicherheitsvorschriften einzuhalten, die Installationen neuer Software oder Konfigurationsänderungen an existierender Software bei einigen Altgeräten untersagen. Während des gesamten Inspektionsprozesses hinterlässt der Portable Inspector keine Systemspuren auf den überprüften Produktionsanlagen. Darüber hinaus erstellt die Lösung von TXOne Networks ein Inventar der gescannten Produktionsgeräte eines Unternehmens, das von einer zentralen Konsole aus eingesehen werden kann, und weist so im Scan-Protokoll auf Schwachstellen des OT-Systems hin. Das Portable Inspector Tool, das sowohl Linux als auch Windows unterstützt, dient auch als USB-Dateispeicher und ermöglicht so die sichere Übertragung von Dateien innerhalb von OT-Umgebungen.

Über TXOne Networks

TXOne Networks bietet Cybersicherheits-Lösungen, die mithilfe der OT Zero Trust-Methode die Zuverlässigkeit und Sicherheit von industriellen Steuerungssystemen und OT-basierten Produktionsumgebungen gewährleisten. TXOne Networks arbeitet sowohl mit führenden Produktionsunternehmen als auch mit Betreibern kritischer Infrastrukturen zusammen, um praktische, betriebsfreundliche Ansätze für die Cyberabwehr zu entwickeln. TXOne Networks bietet dank seiner Defense-in-Depth-Methode sowohl netzwerk- als auch endpunktbasierte Produkte zur Absicherung von OT-Netzwerken und betriebskritischen Endgeräten in Echtzeit. www.txone.com