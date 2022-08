TWINT AG

Medienmitteilung: Mit TWINT Erlebnisse schenken

4 Dokumente

Sehr geehrte Medienschaffende

Anbei finden Sie die TWINT Medienmitteilung vom 25. August 2022 zur neuen Funktion "Erlebnisse schenken" in der TWINT App.

---

Dear media representatives

Please find enclosed the TWINT press release of August 25th 2022 about the latest feature in the TWINT app, "gift experience".

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung / Please do not hesitate to reach out in case of questions

Ettore Trento Senior Manager Media Relations & Storytelling

Telefon +41 58 510 88 40 media.relations@twint.ch www.twint.ch

TWINT AG Konsumstrasse 20 / Stauffacherstrasse 41 CH-3007 Bern / CH-8004 Zürich