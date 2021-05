Bühler Management

Interim Manager als Transformations Task Forces - ANHANG

Wien und Zug (ots)

Innovative Lösung zur Bewältigung der COVID-19 Folgen

So funktionieren die Task Forces mit den Senior Advisors

Ein Senior Advisor ist entweder ein profunder Branchenkenner oder ein Experte für ein bestimmtes Thema wie zB Digitalisierung – am besten beides. So arbeiten Unternehmensvertreter und Senior Advisor auf Augenhöhe zusammen.

Dieser Senior Advisor übernimmt den Lead in einem Task und lenkt, immer in Abstimmung mit dem Management des Unternehmens, die Maßnahmen in die richtigen Bahnen - mit dem erforderlichen Know-How und den nötigen Ressourcen. Es kann sein, dass der Senior Advisor die Aufgabe selbst übernimmt, einzelne weitere Experten beizieht oder ein ganzes Team zusammenstellt – je nach Aufgabe und Bedarf. Dies ist zB häufig der Fall bei einer Sanierung in Eigenverwaltung. Dabei achtet der Senior Advisor auf die vorhandenen Möglichkeiten im Unternehmen.

"Gerade jetzt, wenn in Kürze die staatlichen Hilfen auslaufen, wird rasches Agieren für Unternehmen existenziell sein", weiß Maria Bühler, die Geschäftsführerin von Bühler Management.

