Aletsch Arena AG

Fiesch als Austragungsort der Gleitschirm Schweizermeisterschaft 5.8.- 9.8.2020

Bild-Infos

Download

8 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Die Fluggruppe Aletsch feiert sein 25. Club-Jubiläum. Aus diesem Anlass findet die Gleitschirm-Schweizermeisterschaft vom 5.8. – 9.8.2020 in der Aletsch Arena in Fiesch statt. 130 Piloten nehmen an diesem mehrtägigen Wettkampf teil.

Die Aletsch Arena zählt zu den besten Gleitschirm Startplätzen der Welt. Vom 5. bis 9. August findet das Swiss Open in Fiesch statt. (Aufgrund der aktuellen Corona-Situation einer der wenigen Wettkämpfe dieses Jahr.) Bei der Gleitschirm Schweizermeisterschaft 2020 fliegen die besten Piloten der Schweiz um den Titel des Schweizermeisters. Die Zuschauer können 130 Piloten aus 11 Nationen beim spannenden Wettkampf in der ganzen Aletsch Region beobachten.

Mit dabei sind die Top-Piloten Michael Mauer (der amtierende Schweizermeister), Chrigel Mauer (Adler von Adelboden, 5-Facher X-Alps Sieger) sowie Patrick Von Känel.

OK-Präsident Richard Imstepf verkündet mit Stolz: «Fiesch am Fusse des grossen Aletschgletschers ist seit Jahren unangefochten das Mekka für Gleitschirme in der Schweiz. Die Fluggruppe Aletsch organsiert bereits zum 8. Mal die Schweizermeisterschaft. Dank internationalem Teilnehmerfeld wird das Pilotenniveau ausgesprochen hoch sein.»

Am Landeplatz in Fiesch, welcher das Ziel des Wettkampfs ist, gibt es Verpflegung und ein Rahmenprogramm. Die Siegerehrung findet am Sonntag nach dem Eintreffen der letzten Piloten statt.

Interviews mit Top-Piloten möglich

Am Donnerstag 6. oder Freitag 7. August 2020 sind die Top-Piloten Michael Maurer, Chrigel Maurer und Patrick von Känel offen für ein Interview vor Ort. Bitte kontaktieren Sie bei Interesse direkt Renato Barnetta (siehe Medien-Kontakt)

Medien-Kontakt für die offiziellen Medienmitteilungen zum sportlichen Ausblick und den Sport-Ergebnissen

Swiss League Gleitschirm – Schweizerischer Hängegleiter-Verband shv-fsvl.ch

Renato Barnetta, barnetta.renato@gmx.ch +41 76 396 60 32

Weitere Infos: Adrian Furrer, Wichel 3, 3984 Fieschertal

+41 79 938 64 01, adrian@flug-taxi.chwww.fluggruppe-aletsch.ch

Für das OK der Gleitschirm Schweizermeisterschaften Aletsch Arena AG Monika König Furkastrasse 39 3983 Mörel-Filet info@aletscharena.ch www.aletscharena.ch

Weiteres Material zum Download Dokument: http://cache.pressmailing.net/content/1d5a9401-b33e-4fa6-af80-eb4d3e26 c161/MM-Aletsch-Arena-Gle~eisterschaften.docx