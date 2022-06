Digital Spine GmbH / Aufzughelden

Aufzughelden treffen Lebensretter: Kooperation der D+H Deutschland GmbH und BlueKit mit den Aufzughelden

Berlin/Ammersbek (ots)

Die D+H Systemlösung BlueKit und Aufzughelden tragen dazu bei, echtes Einsparpotenzial in Bestandsgebäuden zu identifizieren und Kunden transparent und klar zu beraten.

Aufzugsschachtentrauchung und die Voraussetzung zur vorausschauenden Wartung (Predictive Maintenance) werden durch die verschiedenen Angebote der beiden Partner abgedeckt.

Die Informationen können für die ESG-Berichterstattung (Environmental, Social und Governance) genutzt werden und führen so zu einer erheblichen Aufwandsreduktion.

Das Berliner Proptech-Start-up Aufzughelden und die D+H Deutschland GmbH arbeiten ab sofort zusammen, um das energetische Einsparungspotenzial von Entrauchungsanlagen für Reportings von Gebäuden besser abbildbar zu machen.

Mit der Kooperation arbeiten die Partner aktiv an der Lösung einer besonderen Herausforderung: Jeder Aufzugsschacht hat eine im Schachtkopf angebrachte Außenöffnung. Diese Öffnung wirkt jedoch wie ein Energieleck, durch das beheizte oder gekühlte Luft entweicht. Hierbei entstehen hohe Kosten und die Energiebilanz des Gebäudes verschlechtert sich. Anhand eines in die Außenöffnung des Aufzugsschachts eingebauten Verschlusselements unterbinden die D+H BlueKit-Systeme den kontinuierlichen Austritt von beheizter Raumluft.

Aktuelle Zahlen der Europäischen Union zeigen: Fast Dreiviertel des aktuellen Gebäudebestands sind nicht energieeffizient. Gebäudeenergiekosten können allein durch eine moderne Aufzugsschachtentrauchung und eine intelligente Lüftung eingespart werden.

Durch die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen erhalten Gebäudemanager und Verwaltungen zukünftig die Möglichkeit, zentral im Aufzughelden Dashboard relevante Informationen zur energetischen Einsparung der Gebäudeenergie im Blick zu behalten und für das Energieberichtwesen zu verwenden.

Zusätzlich liefert die Predictive-Maintenance-Funktion der Aufzughelden Box die relevanten Daten, um Kunden optimal zu beraten. Durch genaue Informationen über die Maße des Schachtes und die Nutzung der Anlage, die Aufzughelden mit seiner IoT-Lösung bietet, kann eine teure und zeitintensive Simulation vermieden werden.

Simon Vestner, CEO und Gründer Aufzughelden: "Die Lösung, die wir zusammen mit der D+H Deutschland GmbH erarbeitet haben, bietet für das moderne Gebäudemanagement eine Win-Win-Situation: Durch das innovative Produkt von D+H kann Energie im Aufzugsschacht eingespart werden. Die Dashboard-Lösung von Aufzughelden unterstützt zusätzlich diese Information sichtbar und für Reportings nutzbar zu machen."

Patrick Schweibl, Geschäftsführer D+H Deutschland GmbH: "Durch die temporäre Schließung des Lüftungselements in Aufzugschächten entsteht ein echtes Einsparpotenzial - fernab teurer Fassadenrenovierung. Dieses Potenzial hilft nicht nur bei der Beratung, sondern ist für die Gebäudebesitzer ein wichtiger Schritt, der die Verwaltung in der Zukunft wesentlich vereinfachen kann. Die Aufzughelden passen als Innovationstreiber gut zu unseren BlueKit-Lösungen, die immer einen Schritt am Markt voraus sind."

Die Zusammenarbeit zwischen Aufzughelden und D+H Deutschland GmbH ist ein guter Beweis, wie digitale Technologie helfen kann, energetische Einsparungen zu erreichen und den Verwaltungsaufwand bei der Erstellung von Reportings aktiv zu verringern.