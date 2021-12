Orbis Technologies

Orbis Technologies gibt Übernahme von Innovasys Limited und britischem Betrieb bekannt

Annapolis, Maryland (ots/PRNewswire)

Orbis Technologies, Inc., ein weltweit führender Anbieter von Content-Lösungen und -Diensten für große Unternehmen und Regierungsorganisationen auf der ganzen Welt, gibt die Übernahme des britischen Unternehmens Innovasys Limited bekannt, einem führenden Entwickler von Software für die Erstellung und Veröffentlichung technischer Dokumentation. Als Ergebnis des Kaufs hat Orbis seinen Geschäftsbetrieb um den Standort in Torquay, England, erweitert.

„Die Übernahme von Innovasys ist das Ergebnis der Bemühungen, erschwinglichere Ansätze für die Entwicklung technischer Dokumentation zu bieten", erklärte Brian Ippolito, Präsident und CEO von Orbis Technologies. „Unser Team hat die Innovasys-Softwareanwendungen selbst genutzt, und wir haben sofort eine natürliche Verbindung zu unserer Content-Management-Software und unseren erstklassigen professionellen Dienstleistungen festgestellt. Innovasys bietet Orbis und unseren Kunden ein weiteres Tool, um die Kosten für das Verfassen, Verwalten und Veröffentlichen von Inhalten zu senken."

„Die Zugehörigkeit zu Orbis ermöglicht es uns von Innovasys, viel breitere Absatzgebiete für unsere Produkte zu erschließen und die Investition in unsere hochmodernen Dokumentations- und Hilfe-Autorentools zu beschleunigen", so Richard Sloggett, Präsident von Innovasys. „Durch die Kombination unserer Software mit den vielen technischen Redakteuren von Orbis und die Integration unserer Anwendungen in die RSuite-Content-Management-Plattformen bietet sich uns außerdem die große Chance, branchenführende Fähigkeiten bereitzustellen." Richard Sloggett bleibt Vice President für Autoren- und Veröffentlichungstools bei Orbis.

Das kombinierte Unternehmen unterstützt nun Kunden in 37 Ländern, darunter Fortune-500-Unternehmen sowie das Militär und andere Regierungsorganisationen.

Informationen zu Orbis Technologies, Inc.

Orbis Technologies, Inc. ist ein etablierter Weltmarktführer bei der Bereitstellung innovativer Inhaltslösungen und professioneller Dienstleistungen für Unternehmen, von Fortune-50-Unternehmen bis hin zur US-Regierung. Orbis hat seinen Hauptsitz in Annapolis, Maryland, und betreibt Niederlassungen in Chennai, Indien, Torquay, Großbritannien und Sydney, Australien.