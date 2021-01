Tejas Networks Ltd

Tejas Networks gewinnt einen internationalen Auftrag in Höhe von 13 Mio. USD aus der Region Südostasien

Bengaluru, IndienBengaluru, Indien (ots/PRNewswire)

Tejas Networks (BSE: 540595) (NSE: TEJASNET) gab heute bekannt, dass es einen Kaufauftrag von 13 Millionen US-Dollar von einem führenden Telekommunikationsanbieter in Südostasien erhalten hat. Gemäß dem Vertrag wird Tejas seine preisgekrönten TJ1400 Ultra-Converged-Breitbandprodukte (TJ1400UCB) liefern und installieren, um Hochgeschwindigkeits-Breitbanddienste auf unterversorgte ländliche Gemeinden in der Region auszuweiten. Das Projekt soll innerhalb der nächsten 12 Monate durchgeführt werden.

Herr Sanjay Nayak, Geschäftsführer und CEO von Tejas Networks, sagte: "Wir freuen uns, für dieses prestigeträchtige Projekt ausgewählt worden zu sein, das es einer beträchtlichen ländlichen Bevölkerung ermöglichen wird, zum ersten Mal die greifbaren Vorteile von schnellem, zuverlässigem und erschwinglichem drahtlosem Internet zu erleben. TJ1400UCB ist ein innovatives Produkt, das die Flexibilität bietet, Breitbanddienste je nach vorhandener Infrastruktur schnell und kostengünstig über Glasfaser-, Funk- oder Kupfermedien einzuführen. Die Wahl fiel auf Tejas aufgrund unserer hochmodernen Produkte sowie unserer großen Erfahrung bei der zeitnahen Einführung von groß angelegten Breitbandzugangs- und optischen Übertragungsnetzwerken rund um den Globus, einschließlich der BharatNet- und Railway WLAN-Projekte der indischen Regierung."

Dr. Kumar N. Sivarajan, Chief Technology Officer (CTO) von Tejas Networks, sagte: "Wir freuen uns, dass Tejas als Hauptlieferant von Telekommunikationsausrüstung für dieses anspruchsvolle Projekt ausgewählt wurde. Allgegenwärtiges und erschwingliches Breitband ist zu einer Notwendigkeit im modernen Leben geworden und ist ein entscheidendes Werkzeug, um fortschrittliche Dienste wie Telemedizin, E-Bildung, Online-Banking, E-Commerce und E-Governance-Dienste anzubieten. TJ1400UCB nutzt unsere einzigartige Software-defined Hardware(TM)-Architektur, um modernste Breitband-Zugangstechnologien und Paketübertragungsdienste mit hoher Kapazität nahtlos in einem Shelf zu integrieren, mit den zusätzlichen Vorteilen eines einheitlichen Managements, einer Platzreduzierung und Stromeinsparungen, um einen kosteneffizienten Rollout zu erreichen."

Informationen zu Tejas Networks Limited

Tejas Networks entwirft, entwickelt und verkauft hochleistungsfähige und kosteneffiziente Netzwerkprodukte an Telekommunikationsdienstleister, Internet Service Provider, Versorgungsunternehmen, Verteidigungs- und Regierungseinrichtungen in über 75 Ländern. Tejas Networks gehört zu den Top-10-Anbietern im weltweiten Segment der optischen Aggregation und hat über 349 Patente angemeldet.

Für weitere Informationen besuchen Sie Tejas Networks unter http://www.tejasnetworks.com

Safe-Harbour-Regelung

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf unsere zukünftigen Wachstumsaussichten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten beziehen sich unter anderem auf unsere Fähigkeit, unsere Strategie und unsere Wachstums- und Expansionspläne erfolgreich umzusetzen, auf technologische Veränderungen, auf unsere Anfälligkeit für Marktrisiken, auf allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen in Indien, die sich auf unsere Geschäftsaktivitäten oder Investitionen auswirken, sowie auf Änderungen der Gesetze und Vorschriften, die für die Branche gelten, in der das Unternehmen tätig ist. Die Gesellschaft verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die von Zeit zu Zeit von oder im Namen der Gesellschaft gemacht werden.

