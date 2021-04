Garmin

Dein Sportverein. Euer Projekt. Mit Garmin.

München (ots)

Garmin initiiert Förderaktion, um kleine Sportvereine bei der Umsetzung ihrer Herzensprojekte zu unterstützen. Bis 5.000 Euro pro Verein möglich. Bewerben ab sofort auf www.BeatYesterday.org

Viele Vereine haben mit den Folgen von Corona zu kämpfen. Von abgesagten Trainings über ausgefallene Sommerfeste bis hin zu nicht stattfindenden Turnieren und damit einhergehenden finanziellen Verlusten. Um gerade den kleinen Vereinen wieder etwas auf die Beine zu helfen, ruft Garmin jetzt die Aktion "Dein Sportverein. Euer Projekt. Mit Garmin" ins Leben. Sie richtet sich an Sportvereine aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, bei denen Herzensprojekte aufgrund der Pandemie in den letzten Monaten liegengeblieben sind und die diese nun mit Hilfe einer finanziellen Unterstützung anpacken wollen. Das können neue Trikots für die Mannschaft sein, neue Geräte für die Halle oder auch technisches Equipment für das Training daheim. Für die Aktion stellt Garmin insgesamt 50.000 Euro zur Verfügung, welche gestaffelt auf 21 Vereine verteilt werden.

Um Teil der Aktion zu werden, müssen sich Vereine bis zum 16. Mai auf der Seite des Garmin Online Magazins www.BeatYesterday.org bewerben. Dabei ist vor allem Kreativität und Teamspirit gefragt, denn neben dem klassischen Teilnehmerformular können die Teams mit Bild- und Videomaterial zeigen, warum gerade ihr Projekt es verdient hat, endlich umgesetzt zu werden.

Unter allen Einreichungen wählt die Garmin-Jury bis zum 01. Juni die 21 besten, kreativsten und mitreißendsten Projekte aus und unterstützt diese mit einer Gesamtsumme von 50.000 Euro. Damit möglichst viele Projekte zum Zuge kommen, verteilt sich die Summe auf: 3 x 5.000 EUR; 8 x 2.500 EUR; 10 x 1.500 EUR . Einige ausgewählte Projekte wird Garmin zudem auch im Nachgang auf www.BeatYesterday.org begleiten und über die Umsetzung berichten.

"Während Individualsportler im letzten Jahr Wege gefunden haben, ihrem Hobby nachzugehen, sind es besonders die Teamsportarten & Vereine, die unter der Pandemie leiden. Hier wollen wir unseren Beitrag leisten und diese Teams unterstützen. Wir hoffen und freuen uns auf vielfältige und tolle Bewerbungen," so Kai Tutschke, Geschäftsführer, Garmin DACH.

Die Teilnahmebedingungen auf einen Blick:

- Die Aktion richtet sich an Sportvereine aus Deutschland, Österreich und der Schweiz - 21 Gewinnerprojekte erhalten von Garmin finanzielle Unterstützung für ihr Herzensprojekt - Die Gewinnsummen sind dabei wie folgt gestaffelt: 3 x 5.000EUR; 8 x 2.500EUR; 10 x 1.500EUR - Bewerben können sich Vereine bis 16. Mai auf www.BeatYesterday.org

