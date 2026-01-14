UMIT - Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik

Privatuniversität UMIT TIROL startet im Herbst 2026 Master-Studium Psychotherapie

Hall in Tirol (ots)

Die Privatuniversität UMIT TIROL erweitert ihr Studienangebot. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die „AQ Austria - Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung“ fällt im Herbst 2026 der Startschuss für das viersemestrige Master-Studium Psychotherapie (Detaillierte Infos: www.umit-tirol.at/master-psychotherapie).

Studium bereitet gezielt auf berufliche Tätigkeit als Psychotherapeut*in vor

Inhaltlich vermittelt das Master-Studium Psychotherapie an der UMIT TIROL in Hall in Tirol eine wissenschaftlich fundierte und praxisnahe Ausbildung gemäß dem österreichischen Psychotherapiegesetz 2024 (PThG 2024). Der Fokus bei der Konzeption des Studiums lag darauf, dieses so zu gestalten, dass es die Studierenden für die anschließende klinische Fachausbildung bis hin zur psychotherapeutischen Approbation qualifiziert. „Damit stellen wir sicher, dass unsere Studierenden gezielt auf eine berufliche Tätigkeit als Psychotherapeut*in in eigener Praxis oder in Einrichtungen der Psychiatrie, Psychosomatik, Rehabilitation, Jugend-, Behinderten- und Suchthilfe oder in der Paar- und Familienberatung vorbereitet werden“, betonte Univ.-Prof. Dr. Stefan Duschek vom Institut für Psychologie der UMIT TIROL.

Flexible Organisation ermöglicht geringfügige Beschäftigung und Praktika

Das viersemestrige Vollzeitstudium umfasst 120 ECTS-Credits und kombiniert Kleingruppenübungen, Vorlesungen, Seminare, Selbsterfahrung, Supervision, klinische Praktika und eine empirische Masterarbeit. „Dabei war es war uns wichtig, das Studium so zu organisieren, dass geringfügige Beschäftigung oder Praktika neben dem Studium möglich sind“, sagte Univ.-Prof. Dr. Stefan Duschek. Abgeschlossen wird das Studium mit dem akademischen Grad Master of Science in Psychotherapie (MSc.). Die Studiengebühr beträgt 5.800 Euro pro Semester (Frühbucherbonus bis 30. Juni 2026), staatliche Studienunterstützung ist möglich. Zugelassen werden u.a. Personen mit einem abgeschlossenen Bachelor-Studium (180 ECTS-Credits) in Psychotherapie, Psychologie oder Soziale Arbeit, mit einem facheinschlägige Master-Abschluss mit ergänzenden 60 ECTS-Credits in Sozialer Arbeit oder Personen mit Berufsberechtigung in einem gehobenen medizinisch-technischen Dienst, der Gesundheits- und Krankenpflege oder als Hebamme.

Wissenschaftlich fundierte Kompetenzen und praxisnahe Ausbildung

Das Studium vermittelt wissenschaftlich-methodische Kompetenzen und praxisnahe psychotherapeutische Fertigkeiten. Studierende erwerben Handlungskompetenzen in allen vier psychotherapeutischen Clustern des PThG 2024: Verhaltenstherapie, systemische Therapie, psychoanalytisch-psychodynamische und humanistische Therapie. Weitere Inhalte sind Kenntnisse zur Wirksamkeit psychotherapeutischer Verfahren, Methoden der Psychotherapieforschung sowie Diagnostik und Verlauf psychischer Störungen bei Kindern, Erwachsenen und älteren Menschen. Ergänzt wird das Qualifikationsprofil durch sozialkommunikative, selbstreflexive und selbstregulatorische Kompetenzen sowie durch Kenntnisse in Berufsethik, Berufsrecht und wissenschaftlicher Integrität.

Ergänzung des Studienangebotes des Institutes für Psychologie

„Mit dem neuen Master-Studium Psychotherapie stärken wir das Institut für Psychologie der UMIT TIROL inhaltlich in der universitären Forschung und entwickeln das bestehende Studienangebot nachhaltig weiter“, freut sich die Leiterin des Instituts für Psychologie, Univ.-Prof.in Dr.in Martina Rieger, über den Start des Studiums im Herbst 2026.

Aktuell bietet das Institut ein Bachelor-, Master- und Doktoratsstudium der Psychologie mit den Schwerpunkten Klinische Kinderpsychologie, Klinische Psychologie und Gesundheitspsychologie und Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie an. Außerdem werden die Universitätslehrgänge Akademische*r Dyskalkulie Therapeut*in und Akademische*r Legasthenie Therapeut*in angeboten.

Für die Rektorin der UMIT TIROL, Priv. Doz.in Dr.in Margit Raich schafft das neue Studium einen Mehrwert für die Tiroler Privatuniversität. „Als moderne Hochschule hat sich die UMIT TIROL auf neue Berufs- und Forschungsfelder und damit auch auf die aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswesen und der Technik spezialisiert. Mit dem neuen Master-Studium Psychotherapie entwickelt sich das Institut für Psychologie hin zu einem zentralen Ausbildungsstandort für hochwertige psychologische und psychotherapeutische Qualifikationen“, sagte die Rektorin.

Eckdaten Master-Studium Psychotherapie*

*(Vorbehaltlich der Genehmigung durch die „AQ Austria - Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung“)

Dauer: 4 Semester (120 ECTS-Credits)

Abschluss: Master of Science (MSc.) in Psychotherapie

Zulassungskriterien:

Abgeschlossenes Bachelor-Studium (180 ECTS-Credits)) in Psychotherapie, Psychologie oder Soziale Arbeit.

Facheinschlägiger Master-Abschluss mit ergänzenden 60 ECTS-Credits in Sozialer Arbeit.

Personen mit Berufsberechtigung gem. Psychotherapiegesetz 2024.

Kosten:

5800.—Euro pro Semester (Frühbucherbonus bis 30. Juni 2026)

Organisationsform:

Vollzeitstudium im Blockformat (ermöglicht geringfügige Beschäftigung)

Kontakt: Student and Teaching Center der UMIT TIROL, email: studentservice@umit-tirol.at, Tel.: +43 508 8648 3839

Das Master-Studium Psychotherapie der UMIT TIROL Alle Infos zum Master-Studium Psychotherapie