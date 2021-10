Iyuno-SDI Group

Iyuno-SDI tätigt strategische Investition in Ortana Media Group

Britischer Anbieter von Lösungen für die Orchestrierung des digitalen Medien-Workflows und Asset Management

Die Iyuno-SDI Group, ein globaler Partner für Lokalisierung und Mediendienstleistungen für die weltweit führenden Produzenten und Vertreiber von Inhalten, gab heute ihre Investition in den britischen Technologieanbieter Ortana Media Group bekannt. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt.

Die Lokalisierungslieferkette von Iyuno-SDI macht mit den hoch skalierbaren Workflow-Orchestrierungs- und Asset-Management-Lösungen von Ortana einen bedeutenden Schritt nach vorn. Ortana wurde 2012 von CEO James Gibson gegründet und hat mit seinen Plattformen Cubix, Kiosk Cloud und Spot & Spin schnell eine Marktpräsenz in Australien, Europa, Neuseeland, Südasien, Nord- und Südamerika aufgebaut. Ortana hilft seinen Kunden, ihre Medienbestände besser zu verwalten, Prozesse zu automatisieren, Betriebskosten zu senken und Workflows zu skalieren.

"Durch den Einsatz der Ortana-Technologie in der globalen Infrastruktur von Iyuno-SDI werden wir die Anforderungen unserer Kunden mit einer hoch skalierbaren End-to-End-Lokalisierungslieferkette weiterhin erfüllen und auch übertreffen", erläuterte David Lee, CEO der Iyuno-SDI Group. "Der globale Medien- und Unterhaltungsvertrieb erlebt eine beispiellose Wachstumsphase, da der Appetit der Verbraucher auf Inhalte so groß ist wie nie zuvor. Einen einzigen Anbieter für die Lieferkette zu haben, ist für die Vertriebsstrategien der globalen Inhaltsproduzenten von entscheidender Bedeutung."

"Wir freuen uns sehr, der Iyuno-SDI Group beizutreten", erklärte James Gibson, Gründer und CEO der Ortana Media Group. "David Lees Vision einer wirklich globalen, skalierbaren Medienlieferkette für die Lokalisierung stimmt perfekt mit unserer Vision überein. Wir sehen dies als eine große Chance, diese Angebote für Kunden weltweit zu erweitern."

Iyuno-SDI bietet den weltweit führenden Herstellern und Vertreibern von Inhalten ein Portfolio an Lokalisierungs- und Mediendienstleistungen, darunter Synchronisation, Untertitelung, Mastering, Verpackung und Vertrieb, Codierung und Transcodierung sowie Qualitätskontrolle.

Die Ortana-Plattformen, die in das globale Netzwerk von Studios und Mediendienstleistungseinrichtungen von Iyuno-SDI integriert sind, werden den branchenweit modernsten End-to-End-Lieferketten-Dienstleister darstellen.

INFORMATIONEN ZUR IYUNO-SDI GROUP

Die Iyuno-SDI Group (www.iyuno-sdi.com) ist der führende Lokalisierungsdienstleister in der Medien- und Unterhaltungsindustrie. Als zuverlässiger globaler Partner der weltweit bekanntesten Unterhaltungsstudios, Streaming-Plattformen und Filmschaffenden bietet das Unternehmen End-to-End-Lokalisierungsdienste - von Synchronisation, Untertitelung und Zugangsdiensten bis hin zu Medienmanagement, Transformations- und Distributionsdiensten - in über 100 Sprachen für alle Arten von Content-Distributionsplattformen. Das Unternehmen hat tiefe Wurzeln in der Branche, die bis ins Jahr 1974 zurückreichen, und ist unübertroffen in Bezug auf operative Kompetenz, Größe, Kapazität und Breite der Dienstleistungen.

Die Iyuno-SDI Group wurde im Jahr 2021 nach der Übernahme von SDI Media durch die Iyuno Media Group gegründet. Das Unternehmen nutzt die besten kreativen und technischen Talente, hochmoderne Einrichtungen und Technologien der nächsten Generation und verfügt nun über die größte globale Präsenz mit 67 Niederlassungen in 34 Ländern. Mit seiner großen Reichweite und seinem kundenorientierten Ansatz verfolgt das Unternehmen seine Mission "connecting content, connecting people".

INFORMATIONEN ZUR ORTANA MEDIA GROUP

Die Ortana Media Group (www.ortana.tv) wurde 2012 mit der Vision gegründet, die Art und Weise zu verbessern, wie Medienworkflows verwaltet werden. Es sollte den Kunden eine intuitive, schnellere und kostengünstigere Möglichkeit geboten werden, ihre Inhalte zu nutzen und ihr Geschäft auszubauen.

Heute ist Ortana ein führender Spezialist für die Entwicklung von Produkten und Lösungen, die den praktischen Anforderungen einer Vielzahl von Branchen gerecht werden, darunter Inhaltseigentümer, Postproduktionshäuser, Verleiher und Rundfunkanstalten. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Wiederverkäufernetz in Nordamerika, Europa, Südamerika, Südasien, Australien und Neuseeland.

Das Ortana-Team hat ein Portfolio hochflexibler, mandantenfähiger End-to-End-Lösungen entwickelt, die sich leicht anpassen und rekonfigurieren lassen, um die Anforderungen aktueller Medienunternehmen und zukünftiger Workflows zu erfüllen. Von der Automatisierung und Orchestrierung der Medienverwaltung an jedem Punkt des Dateizyklus bis hin zur Bereitstellung und Verlagerung von Systemen in die Cloud, der Digitalisierung von Bändern, der LTO-Migration und mehr.

