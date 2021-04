Iyuno-SDI Group

Iyuno-SDI Gruppe sichert sich 160 Millionen Dollar Investition von SoftBank Vision Fund 2

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Investitionen für die beschleunigte Entwicklung von Technologien der nächsten Generation und die globale Bereitstellung von lokalisierten Inhalten weltweit

Die Iyuno-SDI Group, der führende Anbieter von Lokalisierungsdienstleistungen für die Medien- und Unterhaltungsindustrie ("Iyuno-SDI" oder das "Unternehmen"), gab heute bekannt, dass es sich eine Investition in Höhe von 160 Millionen US-Dollar vom SoftBank Vision Fund 2* gesichert hat. Die Investition wird Iyuno-SDI mit den notwendigen Ressourcen ausstatten, um seine Mission, die Lokalisierungsindustrie zu transformieren, zu unterstützen. Der SoftBank Vision Fund 2 wird einer der größten Anteilseigner von Iyuno-SDI und wird zusammen mit Altor, David Lee - CEO der Iyuno-SDI Gruppe, Shamrock Capital Advisors und SoftBank Ventures Asia Corp. in den Vorstand eintreten.

Die Iyuno-SDI Gruppe ist führend in der Entwicklung von innovativen Lösungen, die das Beste aus KI- und neuronalen maschinellen Übersetzungstechnologien in Kombination mit kreativen und linguistischen Fähigkeiten aus einer kollektiven 70-jährigen Erfahrung in der Bereitstellung von Lokalisierungsdienstleistungen höchster Qualität für die weltweit größten Produzenten und Vertreiber von Inhalten nutzen.

"Der Beitritt des SoftBank Vision Fund 2 zur beeindruckenden Investorengruppe von Iyuno-SDI ist ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung unseres Unternehmens", sagte David Lee, CEO der Iyuno-SDI Group. "Die Portfoliounternehmen des SoftBank Vision Fund 2 sind alle transformativ in ihren jeweiligen Branchen und Iyuno-SDI ist stolz darauf, Teil dieses Netzwerks von Unternehmen zu sein, die innovativ sind und den Stand der Technik voranbringen."

"Wir glauben, dass der Medien- und Unterhaltungssektor eine massive Disruption erlebt, da sich die Verteilung von Inhalten und die Konsummuster dramatisch verändern", sagte Chris Lee, Director bei SoftBank Investment Advisers. "Wir freuen uns, mit David und dem Team von Iyuno-SDI zusammenzuarbeiten und sie bei ihrer Mission zu unterstützen, der Medien- und Unterhaltungsindustrie technologiegestützte Lokalisierungsdienstleistungen zu liefern."

Die SoftBank Group wurde bereits im Jahr 2018 über ihren Venture-Capital-Arm SoftBank Ventures Asia Corp. einer der ersten institutionellen Investoren der Iyuno Media Group und hat die Wachstumsinitiativen des Unternehmens weiterhin unterstützt.

Die Ankündigung der Investition des SoftBank Vision Fund 2 in Iyuno-SDI erfolgt nur zwei Wochen nach dem Abschluss der Übernahme von SDI Media durch die Iyuno Media Group, wodurch sich die globale Präsenz des kombinierten Unternehmens mit 67 Niederlassungen in 34 Ländern nahezu verdoppelt.

INFORMATIONEN ZUR IYUNO-SDI GROUP

Die Iyuno-SDI Group ist der führende Lokalisierungsdienstleister in der Medien- und Unterhaltungsindustrie. Als zuverlässiger globaler Partner der weltweit bekanntesten Unterhaltungsstudios, Streaming-Plattformen und Filmschaffenden bietet das Unternehmen End-to-End-Lokalisierungsdienste - von Synchronisation, Untertitelung und Zugangsdiensten bis hin zu Medienmanagement, Transformations- und Distributionsdiensten - in über 100 Sprachen für alle Arten von Content-Distributionsplattformen. Das Unternehmen hat tiefe Wurzeln in der Branche, die bis ins Jahr 1965 zurückreichen, und ist unübertroffen in Bezug auf operative Kompetenz, Größe, Kapazität und Breite der Dienstleistungen.

Die Iyuno-SDI Group wurde im Jahr 2021 nach der Übernahme von SDI Media durch die Iyuno Media Group gegründet. Das Unternehmen nutzt die besten kreativen und technischen Talente, hochmoderne Einrichtungen und Technologien der nächsten Generation und verfügt nun über die größte globale Präsenz mit 67 Niederlassungen in 34 Ländern. Mit seiner großen Reichweite und seinem kundenorientierten Ansatz verfolgt das Unternehmen seine Mission "connecting content, connecting people".

*Am Datum dieser Pressemitteilung hat die SoftBank Group Corp. Kapitalbeiträge geleistet, um Investitionen des SoftBank Vision Fund 2 ("SVF 2") in bestimmte Portfoliounternehmen zu ermöglichen. Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Kommanditanteilen an einem Fonds, einschließlich SVF 2, dar. SVF 2 hat noch keinen externen Abschluss, und alle potenziellen Drittinvestoren erhalten vor dem Abschluss zusätzliche Informationen in Bezug auf alle SVF 2-Investitionen.