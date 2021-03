École Ducasse

Schule der Kochkunst - École Ducasse Neues Ausbildungsnetzwerk in Thailand mit der Nai Lert Gruppe

Paris und Bangkok (ots/PRNewswire)

Die École Ducasse kündigt eine exklusive Partnerschaft mit der renomierten Nai Lert Gruppe in Thailand und ihrem größten Teilhaber, dem weltweit führenden Konzern in der Ausbildung von Fachkräften des Hotel- und Gastgewerbes, Sommet Education, zur Schaffung eines Ausbildungsnetzwerks für die Koch- und Pâtisseriekunst in ganz Thailand an.

Einfuhr französischen Fachwissens

Stetiges Streben nach höchster Qualität war es, das Alain Ducasse zu weltweitem Ansehen als Koch verhalf. Auch die École Ducasse verfolgt diesen aufrichtigen Ansatz im Bereich der Lehre der Kochkunst. Die Teams der École Ducasse umfassen einige der "Meilleurs Ouvriers de France" (der "besten" Handwerker Frankreichs), Weltmeister der Kochkunst, berühmte Köche und Pâtissiers und vereinen damit eine einzigartige Mischung an Fachwissen auf sich.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 verschaffte sich die École Ducasse einen ausgezeichneten Ruf in der Ausbildung bzw. bei der Schulung von Köchen und Pâtissiers und brachte einige der bekanntesten Talente der weltweiten Gastronomie hervor.

Ein Netzwerk von École Ducasse Ausbildungsstätten in Thailand

Die erste Schule des Netzwerks wird gemäß der Marke "Studio" entwickelt, die auf die erste École Ducasse, im 16. Arrondissement von Paris, in der französischen Hauptstadt, zurückgeht.

Im ersten Semester 2022 soll die "École Ducasse - Nai Lert Bangkok Studio" inmitten der alten tropischen Gärten des Nai Lert Parks, im Herzen von Bangkok, auf einer Fläche von nahezu 1 000 m2 eröffnet werden. Die Eröffnung dieser Schule ist der erste Schritt einer weiteren Ausdehnung der École Ducasse Studios und der Einrichtung anderer Hochschulen der Kochkunst in Thailand in den nächsten Jahren.

Das theoretische und praktische Kursangebot wird das gemeinsame Erbe der französischen und der thailändischen Küche in den Mittelpunkt stellen und Trends der aktuellen Gastronomie im Sinne der hohen Kunst des Gründers dieser Institution und gleichnamigen Kochs weiterentwickeln.

Die neuen Ausbildungsstätten der École Ducasse in Thailand bieten Programme für die Koch-, Pâtisserie- und Sommelierkunst an und richten sich an Profi- und Amateurköche, Kochgesellen und Kinder.

Über École Ducasse: https://www.ecoleducasse.com/en

Über Nai Lert Group: https://nailertgroup.com/