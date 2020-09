Aletsch Arena AG

Million Stars Hotel: Ein Cube auf dem Eggishorn und ein Himmelbett am Gletscherrand

Was zeichnet ein Hotel aus, das eine Million Sterne hat? Den freien Blick auf den Sternenhimmel! Schweiz Tourismus lancierte Anfang Juli das aufregendste Hotelprojekt für diesen Sommer: Das Million Stars Hotel. Rund 50 «Zimmer» sind schweizweit verteilt. 2 «Zimmer» befinden sich in der Aletsch Arena.

Schweiz Tourismus hat am 2. Juli 2020 zusammen mit mehreren Projektpartnern das Million Stars Hotel lanciert. Gemeinsames Merkmal aller rund 50 «Zimmer» in der ganzen Schweiz ist die freie Sicht auf den Sternenhimmel aus dem Bett: Die Gäste wählen dabei zwischen Angeboten unter dem freien Himmel, solchen mit Glasdach oder mit einer grossen Fensterfront. Zwei der «Zimmer» befinden sich in der Aletsch Arena. Eines auf dem View Point Eggishorn und das zweite in der Märjela am Rande des Aletschgletschers.

Ein Blick in den nächtlichen Himmel reicht, um es zu erkennen: Der Sternenhimmel über der Aletsch Arena ist etwas ganz Besonderes. Fernab von grossen Städten gelegen, gibt es hier kaum Lichtverschmutzung. Der Sternenhimmel über dem UNESCO Welterbe ist tatsächlich noch ein grenzenloses Meer aus Millionen Sternen. Beeindruckend, faszinierend, sprachlos machend.

Der Cube Aletsch auf dem View Point Eggishorn

Auf dem View Point Eggishorn über 2'800 m. ü. M. haben Gäste den grössten Gletscher der Alpen ganz für sich allein. Der heimelige Cube Aletsch bietet dank Glasfront freie Sicht auf den Aletschgletscher. Der Hot Tub (ein beheizbares Badefass) auf der eigenen Terrasse bietet alpine Wellness.

«Beim Projekt haben wir auf eine nachhaltige und schonende Vorgehensweise geachtet» so Projektleiter der Aletsch Bahnen AG Raffaello Bigatti: «Die Unterkonstruktion des Cubes ist so aufgebaut, dass kein Fundament nötig ist und der Container später rückstandslos abgebaut werden kann.»

Reto Spillmann, Gérant des Alpenlodge Kühboden kümmert sich im Auftrag der Aletsch Bahnen AG um die Gäste: «Die Gäste-Rückmeldungen sind sehr positiv und die Einträge im Gästebuch sehr spannend. Ein Gast schwärmte davon, den grossen Wagen direkt vom Bett aus anschauen zu können sei schon etwas Besonderes. Andere Gäste zeigten sich verzaubert von den verschiedenen Wetterphänomenen in den Bergen und den Sternschnuppen-Nächten. Video-Clip

Das Himmelbett am Rande des Grossen Aletschgletschers

Wer das Himmelbett Gletscherstube bucht kann die Magie und Ruhe der Märjela mit allen Sinnen geniessen. Gäste übernachten im Freien, neben der Berghütte «Gletscherstube». Es verspricht ein Romantik-Abenteuer der besonderen Art. Die Hüttenwartin Lea Vögele berichtet: «Die Gäste sind sehr glücklich und empfinden ein befreiendes Gefühl getreu der Aletsch Arena Positionierung «Feel Free».

Erfolgreiche Zwischenbilanz

Die erste Zwischenbilanz zum Projekt «Million Stars Hotel» in der Aletsch Arena ist erfreulich. Der Cube Aletsch ist bis 25.10.2020 ausgebucht. Fast alle Gäste kommen aus dem Inland. Die meisten Gäste reisten aus der Nordwestschweiz und Zürich an (ca. 40 %). Rund 15 % aus dem Nachbarkanton Bern. Auch bei den Einheimischen stösst der Cube auf grosses Interesse. Rund 23% der Gäste sind Walliser respektive Oberwalliser.

Das Himmelbett ist noch bis 8. Oktober buchbar. Beide Angebote werden auch im Sommer 2021 wieder angeboten. Dies wird je nach Witterung ab Mitte Juli 2021 möglich sein.

www.aletscharena.ch/millionstarshotel

www.myswitzerland.com/millionstarshotel

PS: A propos Sterne: der Winter-Erlebnis-Tipp 2021: Chasing Stars Sternenfotografie und Sternenbilder

Foto-Workshops mit dem mehrfach preisgekrönten Fotografen Markus Eichenberger...

...auf dem Eggishorn: 07.01.2021 - 12.01.2021 / 11.02.2021 - 17.02.2021 / 13.03.2021 - 21.03.2021

...auf dem Bettmerhorn: 13.01.2021 - 17.01.2021 / 04.02.2021 - 10.02.2021 / 05.03.2021 - 12.03.2021

Video-Impressionen

Herzliche Berggrüsse

