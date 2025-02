wikifolio.com

Börsenvereine deutscher Hochschulen und wikifolio starten bundesweiten Investment-Wettbewerb für Studierende

Wien / München (ots)

Förderung von Anlagestrategien und Risikomanagement bei Studierenden

Praxisnaher Einstieg in die private Vermögensverwaltung

Realistische Lernerfahrung dank transparenter wikifolios

Die europäische Online-Handelsplattform wikifolio.com und der Bundesverband der Börsenvereine an deutschen Hochschulen (BVH) starten einen bundesweiten Investment-Wettbewerb, der Studierenden eine praxisnahe Einführung in die Welt der Geldanlage bietet: Die 'Portfolio-Challenge' vermittelt den Teilnehmenden, wie sie Anlagestrategien entwickeln, optimieren und in der Praxis umsetzen können. Eine wertvolle Grundlage für die persönliche Finanzplanung und Vermögensverwaltung.

Fokus auf nachhaltige Wertentwicklung und fundiertes Risikomanagement

"Mit der 'Portfolio-Challenge' wollen wir eine realitätsnahe Lernerfahrung bieten, bei der nicht nur Gewinne im Vordergrund stehen. Ziel ist es, den Studierenden aufzuzeigen, wie sie ihre Anlagestrategien an persönlichen Zielen und Möglichkeiten ausrichten und ein angemessenes Risikomanagement umsetzen können," erklärt Andreas Silmann, Beirat beim BVH. Es gehe um einen nachhaltigen und langfristig ausgerichteten Wertzuwachs.

Realitätsnahe Lernerfahrung und innovative Bewertung

Die Portfolio-Challenge wird auf wikifolio.com ausgetragen. Dort können Teilnehmende Portfolios in Echtzeit erstellen, handeln und optimieren - mit vollständiger Transparenz. Alle Transaktionen und Strategien sind für die Community nachvollziehbar, wodurch eine einzigartige Lernumgebung entsteht.

"Die finanzielle Bildung junger Menschen ist uns ein besonders wichtiges Anliegen. Wer sich frühzeitig mit den Chancen und Risiken der Geldanlage auseinandersetzt, schafft die Basis für nachhaltigen Vermögensaufbau und eine solide finanzielle Vorsorge," sagt Andreas Kern, Gründer und CEO von wikifolio.com. "Die 'Portfolio-Challenge' bietet eine spannende Möglichkeit, Wissen über die Finanzmärkte zu sammeln und praxisnah zu testen." Zudem könne man sich mit anderen im Wettbewerb vergleichen und durch Erfahrung zu lernen.

Das innovative Bewertungssystem des Wettbewerbs stellt sicher, dass nicht nur die Performance eines Portfolios zählt. Auch Faktoren wie Risikobewusstsein (gemessen am Maximal-Drawdown) und Diversifikation (gemessen am Herfindahl-Index) fließen in die Bewertung ein. Damit wird nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren gefördert. Dadurch wird verantwortungsvolles und nachhaltiges Investieren gefördert, während risikoreiches "Zocken" und übermäßige Konzentration auf Einzelpositionen vermieden werden sollen. "Wir haben das Bewertungssystem bewusst so gestaltet, dass nachhaltiges Investieren belohnt wird. Und wir sind gespannt, wie sich die Teilnehmenden im Vergleich zu professionellen Fondsmanagern schlagen", sagt Andreas Kern.

Teilnahme und Ablauf

Die Anmeldung zur "Portfolio-Challenge" ist ab sofort jederzeit möglich. Der Wettbewerb richtet sich an Studierende aller Fachrichtungen, die sich für die Themen Geldanlage und Finanzmärkte interessieren und Mitglied in einem der 77 Börsenvereine des BHV sind. Die Teilnahme erfolgt über wikifolio.com/de/de/l/portfolio-challenge Anmeldeschluss für die erste Challenge-Periode ist der 26.02.2025, 23:59 Uhr. Wer diesen Termin verpasst, hat aber noch die Möglichkeit, in der nächsten Periode einzusteigen. Die besten Teilnehmenden werden mit attraktiven Preisen ausgezeichnet, die neben finanziellen Anreizen auch Einblicke in die Welt der professionellen Finanzbranche ermöglichen.

Über den BHV

Der BVH ist der Bundesverband der Börsenvereine an deutschen Hochschulen e.V. - der Dachverband für studentische Börsenvereine, Finance und Investment Clubs in der DACH-Region und in nahezu allen Universitätsstädten Deutschlands vertreten. Er ist als überregionaler Ansprechpartner die Koordinationsstelle für den Austausch zwischen den einzelnen studentischen Börsenvereinen und Anlaufstelle für Unternehmen sowie Mitgliedsvereine. Aktuell hat der BVH mehr 77 Mitgliedsvereine mit rund 20.000 Mitglieder und einer Vielzahl an Alumnis.

Über wikifolio.com

wikifolio.com ist seit über 10 Jahren die führende europäische Online-Plattform für Handelsideen von privaten Tradern, Medienunternehmen und professionellen Vermögensverwaltern. Als einziger Anbieter ermöglicht sie Kapitalanlegern, über börsengehandelte Wertpapiere an der Wertentwicklung veröffentlichter Musterdepots zu partizipieren. Die wikifolio-Zertifikate sind besichert und bei nahezu allen Banken und Online-Brokern handelbar. Registrierte Nutzer können auf der Online-Plattform alle Käufe, Verkäufe und Kommentare der Social Trader in Echtzeit einsehen.

