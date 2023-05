Panta Rhei PR AG

Öffentliche Gant als Vorgeschmack auf die neue Saison am Pilatus

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Pilatus-Bahnen versteigern Trouvaillen aus dem Inventar der historischen Zahnradbahn

Öffentliche Gant als Vorgeschmack auf die neue Saison am Pilatus

Mit dem Start der neuen Saison beginnt für die Pilatus-Bahnen nach mehrjähriger, intensiver Arbeit am Jahrhundertprojekt «Erneuerung Zahnradbahn» ein neues Zeitalter. Bevor die neuen Panorama-Triebwagen in die 135. Saison Richtung Pilatus Kulm starten, stehen die alten noch einmal im Mittelpunkt: Am 13. Mai versteigern die Pilatus-Bahnen bei einer öffentlichen Gant an der Talstation in Alpnachstad ausgewählte Einzelteile der alten Wagen sowie einen ganzen Triebwagen der historischen Zahnradbahn.

Luzern, 4. Mai 2023 – Wenn es am 13. Mai heisst, «zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten», kommt in Alpnachstad alles unter den Hammer, was die Ende letzter Saison ausgemusterten Triebwagen der historischen Zahnradbahn hergeben – von der Waggontür über den Stromabnehmer bis zur gepolsterten Sitzbank oder einer Zahnstange aus Eduard Lochers einzigartigem Zahnstangensystem. Höhepunkt der Gant dürfte jedoch die Versteigerung des 86-jährigen Triebwagens Nr. 26 aus dem Jahr 1937 sein, der als Ganzes, aber ohne Motor ausgerufen wird. Inspiration und eine Übersicht aller versteigerten Gegenständen finden Interessierte im Gant-Katalog.

Ausgewählte Unikate als Zeugen einer Ära

Geleitet wird der Anlass von Bruno Furrer. Der erfahrene Gantrufer und Landwirt aus Mosen (LU) sorgt dafür, dass die Auktion selbst bei grossem Andrang in geordneten Bahnen verläuft. Für einen Ausgleich zum nervenaufreibenden Gantgeschehen sorgen ab 9 Uhr vormittags eine Festwirtschaft und ein Flohmarkt, an dem kleinere Gegenstände wie Bremshebel oder Plaketten, aber auch alte Bilder, Werbeplakate und Bücher feilgeboten werden. Die ersteigerten Schätze können in bar und mit Debit-/Kreditkarte bezahlt werden. Für den Transport der ersteigerten Güter sind die erfolgreichen Bieter:innen selbst zuständig. Ein Teil des Gant-Erlöses geht an die beiden Partner-Organisationen Pro Pilatus und Wägbuiär Alpnach als Dank für ihr langjähriges Engagement für den Pilatus.

Informationen für die Medien Medienkontakt Godi Koch, CEO PILATUS-BAHNEN AG godi.koch@pilatus.ch - T 041 329 11 21