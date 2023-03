Pylontech erhält das weltweit erste Zertifikat für Natrium-Ionen-Batterien vom TÜV Rheinland

Shanghai (ots/PRNewswire) - Pylontech (688063), ein an der Shanghaier Börse STAR MARKET (SSE) notierter Anbieter von Batteriespeichersystemen (BSS), wurde am 11. August 2022 in den MSCI China A Onshore Index aufgenommen. Darüber hinaus wurde Pylontech auch in den MSCI China All Shares Index aufgenommen. MSCI, ein führender Anbieter von wichtigen Entscheidungshilfen und Dienstleistungen für die weltweite ...

mehr