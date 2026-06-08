Naturmuseum Solothurn

Führungen im Naturmuseum Solothurn: Einmal queer durch die Natur und einmal zum Huhn

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Mittagsführung in der aktuellen Sonderausstellung

"Hühner - unterschätztes Federvieh"

Donnerstag,18. Juni 2026, 12.15 - 13.00 Uhr

&

Abendführung in der Dauerausstellung

"Queer durch die Natur"

Dienstag, 23. Juni 2026, 17.30 - 18.15 Uhr

Mittagsführung in der Sonderausstellung

Viele Menschen kennen und schätzen das Huhn in Form von Eiern oder Pouletfleisch. Tatsächlich ist das Haushuhn heute eines unserer wichtigsten Nutztiere. Doch, woher stammt das Huhn eigentlich? Was kennzeichnet seine Lebensweise? Ist es wirklich dumm und blind? Wie viele Hühnerrassen gibt es und wie sehen sie aus? Wie wurde das Huhn zum derart wichtigen Nahrungsmittellieferanten für uns? Und was bedeutet das für die Tiere?

Die Sonderausstellung blickt über den Tellerrand hinaus und ermöglicht es, die vielfältigen Facetten des Huhns zu entdecken – und über seine Nutzung nachzudenken.

Die Museumspädagogin Joya Müller nimmt Sie mit auf einen Rundgang durch die neue Sonderausstellung «Hühner – unterschätztes Federvieh.

Öffentliche Führung | Eintritt frei!

Abendführung in der Dauerausstellung

Von Selbstbefruchtung über Geschlechtswechsel bis hin zu gleichgeschlechtlichen Partnerschaften – die Tierwelt sprengt unsere traditionellen Vorstellungen von „männlich“ und „weiblich“.

Diese queere Entdeckungsreise findet im Rahmen des Pride-Monats statt und wird von Malin Röllin, Sammlungsbetreuerin für wirbellose Tiere, geführt.

Öffentliche Führung | Eintritt frei!

Naturmuseum Solothurn

Klosterplatz 2

4500 Solothurn

www.naturmuseum-so.ch

032 626 96 60

naturmuseum@solothurn.ch