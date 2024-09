RTLZWEI

"Las Vegas privat!"- Ein Blick hinter die Kulissen der Glücksspielmetropole

Die Höhen und Tiefen deutscher Auswanderer in Las Vegas

Wem gelingt der Durchbruch in der Millionenmetropole?

"Las Vegas privat!" am Donnerstag, dem 10. Oktober 2024, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI

Die Glücksspielmetropole Las Vegas lockt jährlich Millionen Touristen mit viel Glitzer, Glamour und Entertainment in die Wüstenstadt. Doch wie lebt es sich in der Wüste Nevadas abseits des weltberühmten Strips? Viele deutsche Auswanderer haben hier bereits ihr Glück gesucht - aber haben sie es auch gefunden? "Las Vegas privat!" gewährt einen Einblick hinter die Kulissen der Millionenstadt. Die Doku läuft am Donnerstag, dem 10.10.2024, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Die neue Doku-Serie "Las Vegas privat!" enthüllt das Leben jenseits von Glamour und Glücksspiel in der schillernden Wüstenstadt. Die Zuschauer erhalten exklusive Einblicke in den Alltag von Deutschen, die nicht nur in Las Vegas arbeiten, sondern dort auch ihr Leben abseits von Partys, Shows und Casinos gestalten. In "Las Vegas privat!" treffen wir auf Menschen mit unterschiedlichen Träumen und Herausforderungen.

Martin ist Edelsteinhändler, er lebt mit seiner Familie in der Glitzerstadt und muss Berufs- und Familienleben in Einklang bringen. DJane Liz Clark kämpft mit dem Balanceakt zwischen beruflicher Leidenschaft und den alltäglichen Pflichten als Mutter. Das Ziel von Andreas ist es, professioneller Pokerspieler zu werden. Er hat Deutschland hinter sich gelassen, um in Las Vegas seinen Traum zu verwirklichen.

Einen großen Traum hegt auch Renate. Vor 52 Jahren gewann sie in Deutschland eine Miss-Wahl, mit 74 Jahren sucht sie jetzt noch einmal den Weg ins Rampenlicht. Die große Bühne ist es auch, die Steffi fasziniert. Die Burlesque-Tänzerin möchte in Vegas ihre eigene Show auf die Beine stellen, doch der Weg ist steinig. Von "Bella Italia" zu "Viva Las Vegas": Die Kumpels Sascha und Dennis kennen RTLZWEI-Zuschauer bisher aus der Camping-Doku "Bella Italia", doch diesmal haben sie den Wohnwagen gegen ein Hotelzimmer in Las Vegas eingetauscht. In der US-Stadt versuchen sie, ihre Gesangskarriere voranzutreiben. Ob ihnen dieses Unterfangen gelingen wird?

Die Doku-Serie zeigt eindrucksvoll, dass es nicht jeder schafft, in Las Vegas seinen großen Traum zu verwirklichen. "Las Vegas privat!" begleitet die Protagonisten auf ihrer Reise durch Höhen und Tiefen, Erfolge und Rückschläge. Wer wird am Ende das Glücksspiel um den großen Traum gewinnen?

"Las Vegas privat!" wird von Story House Productions produziert. Die Sendung ist am 10. Oktober 2024 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen und nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Las Vegas privat!":

"Las Vegas privat!" begleitet deutsche Auswanderer, die in der Glücksspielmetropole Nevadas einem Traum nachgehen. Werden sie es schaffen, diesen zu verwirklichen? RTLZWEI ist hautnah dabei, wenn sie versuchen, Privat- und Familienleben unter einen Hut zu bekommen. Und dem Wunsch nach Ruhm und Reichtum vielleicht einen Schritt näherkommen.