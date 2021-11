BioVaxys Technology Corp.

BioVaxys gibt bekannt, dass CoviDTH in einer breit angelegten klinisch-pathologischen, immunologischen und histopathologischen In-vivo-Bewertung Sicherheit und Verträglichkeit gezeigt hat, was die geplante klinische Entwicklung von CoviDTH unterstützt

BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) ("BioVaxys" oder "Unternehmen") gab heute bekannt, dass die Ergebnisse seiner In-vivo-Tierversuchsstudie die Sicherheit und Verträglichkeit von CoviDTH in zwei intradermalen Dosisstufen in einer Reihe von klinisch-pathologischen, immunologischen und histopathologischen Untersuchungen belegen.

Ziel der Studie war es, die potenzielle Toxizität und das toxikokinetische Profil des SARS-CoV-2-Spike-Proteins nach zweimaliger intradermaler Injektion in einem Kaninchenmodell zu bestimmen und die Persistenz oder Reversibilität etwaiger toxischer Wirkungen während einer einwöchigen Erholungsphase zu ermitteln.

Die gemeinsam mit dem globalen Auftragsforschungsinstitut Inotiv, Inc. ("Inotiv") durchgeführt wurde, hat die Studie zur Guten Laborpraxis ("GLP") alle Ziele erfolgreich erreicht und die Sicherheit, Verträglichkeit und fehlende Toxizität des gereinigten rekombinanten SARS-CoV-2 s-Proteins, das ein Hauptbestandteil von CoviDTH ist, nachgewiesen. Die höchste in der Studie getestete Dosis war fünf- bis zehnmal höher als die wahrscheinliche Dosis beim Menschen und hatte außer einer leichten lokalen Rötung keine nachteiligen Auswirkungen.

In ihrer schriftlichen Antwort an BioVaxys in diesem Sommer auf den Antrag des Unternehmens auf eine Vorprüfung des Typs B für CoviDTH als Diagnostikum zur Bewertung der T-Zell-Immunantwort auf SARS-CoV-2 wies die US Food and Drug Administration ("FDA") darauf hin, dass keine Tierversuche zur Toxizität von CoviDTH erforderlich seien und das Unternehmen sein klinisches Entwicklungsprogramm mit einer kombinierten Phase-I/II-Studie beginnen könne. "Die Analysebatterie liefert weitere Beweise für die Sicherheit und Verträglichkeit von CoviDTH", sagte Ken Kovan, Präsident und Chief Operating Officer von BioVaxys, und fügte hinzu: "Obwohl die Tierversuchsstudie von der FDA als diskretionär eingestuft wird, glauben wir, dass die Daten unsere IND sehr unterstützen werden. Die Vorbereitung des IND läuft, während wir die GMP-Produktionspläne fertigstellen."

CoviDTH ist das weltweit erste und einzige kostengünstige Einweg-Diagnosegerät, das auf eine T-Zell-Reaktion auf SARS-CoV-2, das Virus, das Covid-19 verursacht, untersucht. Kürzlich veröffentlichte klinische Studien1,2 haben die Verwendung des Hauttests vom verzögerten Typ (DTH) hinter CoviDTH als praktikable und sichere In-vivo-Methodezur Bewertung der zellulären Immunreaktion sowohl bei natürlichen als auch bei geimpften SARS-CoV-2-exponierten Personen validiert und außerdem gezeigt, dass die DTH-Reaktion sehr dauerhaft ist und mindestens ein Jahr nach der Covid-19-Exposition oder der Verabreichung des Impfstoffs anhält.3

Informationen zu BioVaxys Technology Corp.

Die in Vancouver ansässige BioVaxys Technology Corp. (www.biovaxys.com) ist ein in British Columbia registriertes Biotechnologieunternehmen für klinische Phasen, das virale und onkologische Impfstoffplattformen sowie Immundiagnostik entwickelt. Das Unternehmen entwickelt einen SARS-CoV-2-Impfstoff auf der Grundlage seiner haptenisierten viralen Proteintechnologie und bereitet eine klinische Studie seines haptenisierten autologen Zellimpfstoffs in Kombination mit Anti-PD1- und Anti-PDL-1-Checkpoint-Inhibitoren vor, die zunächst für Eierstockkrebs im Stadium III/Stadium IV entwickelt werden soll. Ebenfalls in der Entwicklung ist CoviDTH®, ein Diagnostikum zur Bewertung des Vorhandenseins oder Fehlens einer T-Zellen-Immunantwort auf SARS-CoV-2, das Virus, das Covid-19 verursacht. BioVaxys verfügt über mehrere erteilte US-Patente und anhängige Patentanmeldungen im Zusammenhang mit seinem Krebsimpfstoff sowie über anhängige Patentanmeldungen für seinen SARS-CoV-2 (Covid-19)-Impfstoff und seine Diagnosetechnologien. Die Stammaktien von BioVaxys sind an der CSE unter dem Börsenkürzel "BIOV" notiert und werden an der Frankfurter Börse (FRA: 5LB) und in den USA (OTCQB: BVAXF) erstellt wurde.

