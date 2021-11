Configit

Configit tritt dem Unity Verified Solutions Partnerprogramm bei, um verbesserte 3D-Visualisierung umzusetzen

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire)

Die Lösung von Configit bietet globalen Herstellern komplexer Produkte die führendeKonfigurationstechnologie, die jetzt auch von Unity verifiziert wurde

Configit, der weltweit führende Anbieter von Configuration Lifecycle Management (CLM), hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen dem Unity Verified Solutions Partner (VSP)-Programm beigetreten ist. Das VSP-Team von Unity führte erfolgreiche Qualitätssicherungsprüfungen der Ace®-API von Configit für Unity durch.

Die Verifizierung bedeutet, dass die Ace®-API von Configit für die neuesten Long-Term-Support (LTS)- und Tech-Versionen des Unity-Editors optimiert ist und Entwicklern eine nahtlose, integrierte Experience bietet. Die Ace-API ist damit eine verifizierte Lösung für Unity-Entwickler.

Die Verified Solutions Partner von Unity repräsentieren ein Ökosystem von SDKs, Plugins, Editor-Anwendungen, etc. von Drittanbietern. Diese Unternehmen arbeiten mit Unity an der technischen Abstimmung zusammen und überprüfen laufend die Konformität der neuesten Unity-Releases.

In Zusammenarbeit mit Herstellern komplexer, konfigurierbarer Produkte bietet Configit eine leistungsstarke Innovationsplattform, die Funktionen und Daten in einem zusammenhängenden, optimierten und zugänglichen Format vereinheitlicht. Configit realisiert Ende-zu-Ende Konfigurationsprozesse für seine Kunden, so dass Produkte mit beschleunigter Innovation, reduzierter Iteration und visueller Authentifizierung auf den Markt gebracht werden können.

Forma, das Visualisierungsprodukt von Unity, ermöglicht es Unternehmen, 3D-Produktdaten schnell zu importieren, um Produktmodelle und alle ihre Varianten in Realtime-3D zu visualisieren und so die Produktion wesentlich effizienter zu gestalten. Die Partnerschaft mit Configit stellt die Genauigkeit von Modellen für die Visualisierung sicher: Hersteller können einen primären Satz von Konfigurationsdaten und -regeln definieren, die unternehmensweit verwendet werden können. Alle Funktionen, die mit konfigurierten Produkten zu tun haben, von der Entwicklung und dem Vertrieb bis hin zu Fertigung und Service, sind aufeinander abgestimmt und auf eine Single Source of Truth für Konfigurationswissen ausgerichtet.

Dave Rhodes, Senior Vice President, Digital Twins, Unity Technologies, sagte: "Unitys Wurzeln liegen zwar im Gaming-Bereich, aber wir expandieren schon seit geraumer Zeit in andere Branchen und sind zuletzt im Bereich der Echtzeit-Visualisierung in der Fertigung bedeutend gewachsen. Als Marktführer im Konfigurationsmanagement war Configit die naheliegende Wahl für unser Partner-Programm Verified Solutions. Die Expertise des Unternehmens bei der Lösung komplexer Konfigurationsprobleme schafft die perfekte Grundlage für unser Unity Forma Produkt. Durch die Verstärkung von Visualisierungen mit genauen, aktuellen Produktdaten wissen die Kunden, dass das, was sie konfigurieren, auch korrekt, baubar und lieferbar ist."

Johan Salenstedt, CEO von Configit, sagte: "Diese Partnerschaft mit Unity unterstreicht unser Engagement, unseren Kunden erstklassige Lösungen zu bieten. Die interaktive Echtzeit-3D-Technologie von Unity ist eine Schlüsselkomponente unserer Vision des Configuration Lifecycle Management. Der Status als Unity Verified Solutions Partner bedeutet, dass unsere leistungsstarke Konfigurationstechnologie nun auch den Nutzern der marktführenden Visualisierungsplattform von Unity zur Verfügung steht, was einen entscheidenden Wandel in der Industrie bedeuten wird."

Informationen zu Configit

Configit ist ein Vorreiter im Bereich Configuration Lifecycle Management (CLM)-Lösungen und ist bestrebt, weltweit Herstellern geschäftskritische Lösungen für die Konfiguration komplexer Produkte bereitzustellen. Die Lösungen von Configit basieren auf der patentierten Virtual Tabulation® Technologie, die durch eine höhere Geschwindigkeit und eine bessere Handhabung der Komplexität die Produktkonfiguration neu definiert hat. Virtual Tabulation® ermöglicht es Configit, marktführenden globalen Unternehmen leistungsstarke, benutzerfreundliche Konfigurationslösungen zu liefern. Website: https://configit.com/