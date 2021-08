Karisma Hotels & Resorts

Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya jetzt geöffnet für den ultimativen Familienurlaub

Miami (ots/PRNewswire)

Begleiten Sie SpongeBob Schwammkopf und seine Freunde im ersten All Oceanfront Swim-Up Suite Resort mit dem 2,4 Hektar großen Aqua Nick® Wasserpark, World-Class Gourmet® Inclusive Essen, Sliming und Charaktererlebnisse im Überfluss

Wie SpongeBob Schwammkopf sagt: "Ich bin bereit!" Das mit Spannung erwartete Fünf-Sterne-All-Inclusive Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya rollt heute den orangefarbenen Teppich aus, wenn das ultimative familienfreundliche Reiseziel seine Pforten öffnet. Hier werden Nickelodeons berühmte Slimings und Charaktererlebnisse mit Karisma Hotels & Resorts' und Grupo Lomas unübertroffener Gastfreundschaft kombiniert, mit dem ersten Swim-Up-Suiten-Resort der Marke direkt am Meer, das einen riesigen, 2,4 Hektar großen Aqua Nick®-Wasserpark, neue Penthouse-Suiten mit Teenage Mutant Ninja Turtles-Thema, Weltklasse-Gourmet-Inclusive®-Restaurants mit den Fan-Lieblingen Good Burger und Piazza und endlose Unterhaltung für den ganzen Tag bietet. Während dieses exklusiven Eröffnungszeitraums im Herbst beginnen die Preise bei $259 pro Person und Nacht und können ab sofort bis zum 31. August 2021 für Reisen bis zum 4. Januar 2022 gebucht werden.

"Als Mexikos erstes und einziges Nickelodeon-Resort entführt Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya Kinder und Erwachsene gleichermaßen in die fantasieerweiternden Welten der beliebten Shows der Unterhaltungsmarke", sagt Mario Mathieu, Senior Vice President of Business Development, Design and Construction bei Karisma Hotels & Resorts. "Von überraschenden und erfreulichen Interaktionen mit einer erweiterten Besetzung von 20 Charakteren und einer der größten Wasserattraktionen des Landes bis hin zu charakteristischen Themenunterkünften, wie der allerersten Lair Suite und mehr, gibt es ein einzigartiges Erlebnis, das darauf wartet, den Funken des Spiels für alle Gäste zu entzünden."

"Inmitten eines herausfordernden Jahres freuen wir uns, die Türen des neuen Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya zu öffnen. Nickelodeon-Fans aller Altersgruppen können jetzt den ultimativen Familienurlaub in Mexikos erstem Nickelodeon-Resort genießen, das den weltweit größten Nickelodeon-Wasserpark, endlose Unterhaltungsmöglichkeiten und alle Suiten mit Meerblick bietet", sagte Kevin Suh, President of Themed Entertainment bei ViacomCBS.

Jedes Zimmer ist eine Suite mit Meerblick und Platz für eine fünfköpfige Familie

Die 280 skurril gestalteten Oceanfront Swim-Up Suiten bieten Platz für fünfköpfige Familien, verfügen über zwei Badezimmer und einen spektakulären Blick auf das Karibische Meer vom übergroßen Balkon aus, der Zugang zu einem Infinity-Tauchbecken bietet. Die Suiten bieten nicht nur viel Platz für Familien, sondern auch verspielte Designelemente wie Kunstwerke aus beliebten Serienarchiven und Einrichtungsgegenstände, die von Nickelodeons ikonischen Farben und Figuren aus beliebten Serien wie Teenage Mutant Ninja Turtles, SpongeBob Schwammkopf und Dora the Explorer inspiriert wurden.

Für das ultimative Nickelodeon-Erlebnis können die Gäste außerdem aus drei Spezialsuiten wählen, darunter:

Eine Ode an Nickelodeon in der Big Kahuna Suite

Die liebevoll mit Elementen aus den 90er Jahren gestaltete Big KahunaSuite mit zwei Schlafzimmern und einer Fläche von 280 Quadratmetern verfügt über einzigartige Designelemente, die Nickelodeon-Nostalgie hervorrufen. Zu den Sonderanfertigungen gehören ein Sideboard, das von der charakteristischen lila Brille von Chuckie aus der Serie Rugrats inspiriert ist, und ein Neonbild mit dem Satz "Happy Happy Joy Joy", dem Hit aus der Ren & Stimpy Show. Die Kinder können ein Schlafzimmer mit dem Thema "Loud House" genießen, das durch ein eigenes Bad mit freistehender Badewanne und Regendusche ergänzt wird. Es gibt sogar eine 66 Quadratmeter große Terrasse direkt am Meer für den ultimativen privaten Außenbereich mit Loungemöbeln und einem Infinity-Tauchbecken, das sich über die gesamte Länge der Suite erstreckt.

Die brandneue Lair Suite nimmt die Gäste mit auf ein unterirdisches Abenteuer mit Unterkünften im Stil von Teenage Mutant Ninja Turtle

Für Nickelodeon-Fans, die das ultimative Recht zum Prahlen haben wollen, gibt es die brandneue Lair Suite, ein Penthouse auf dem Dach, das eine Hommage an die Teenage Mutant Ninja Turtles darstellt und bis zu sieben Gäste beherbergen kann. Diese neue, luxuriöse Unterkunft, die es nur in diesem Resort gibt, war noch nie so cool wie jetzt, wo jede Iteration der Turtles im Laufe der Jahre in der Einrichtung zu finden ist. Die Suite erstreckt sich über 280 Quadratmeter und umfasst Wohn- und Essbereiche im Innen- und Außenbereich, eine Master-Suite mit Spa-Bad und zwei weitere Schlafzimmer. Die Gäste werden die 66 Quadratmeter große Terrasse direkt am Meer mit Blick auf das türkisfarbene Wasser genießen, die mit einem Infinity-Tauchbecken und einem Lounge-Bereich ausgestattet ist. Darüber hinaus können die Butler in der Suite eine Vielzahl privater Erlebnisse arrangieren, wie z. B. ein Abendessen in der Suite oder am Strand bei Mondschein, täglicher Nachmittagstee, private Weinverkostungen, eine Auswahl an Aromatherapie-Menüs, eine Auswahl an Kissen-Menüs, Aromabäder und vieles mehr.

Die bei Fans beliebte Ananassuite bringt Reisende nach Bikini Bottom

Auf vielfachen Wunsch ist die Ananas-Suite, die auch in dem neu eröffneten Hotel Nickelodeon Hotels & Resorts in Punta Cana zu finden ist, das Aushängeschild des Resorts. Inspiriert von SpongeBobs Unterwasserhaus, kombiniert das Penthouse luxuriöse Unterkünfte und moderne Annehmlichkeiten mit all den fantasievollen Merkmalen von Bikini Bottom, so dass die Gäste das Leben in einer Ananas unter dem Meer wahrhaftig erleben können. Gäste der Pineapple Suite kommen wie die Lair-Gäste zusätzlich in den Genuss der dekadenten Urlaubsangebote, die es nur in den Penthouse-Suiten gibt, darunter 280 Quadratmeter Innen- und Außenwohnbereiche, eine Terrasse direkt am Meer mit atemberaubender Aussicht und private Butler, die die Familien während ihres Aufenthalts verwöhnen.

Gourmet-Erlebnisse der Spitzenklasse entführen die Gäste in die 90er Jahre und unter das Meer

In den Nickelodeon Hotels & Resorts können Kinder und Erwachsene rund um die Uhr in den Zimmern speisen und in sechs verschiedenen Restaurants Speisen und Getränke von Weltklasse genießen. Familien können im Nick Bistro speisen, im Piazza mit authentischen Pizzen das Lieblingsessen der Teenage Mutant Ninja Turtles genießen, im retro-inspirierten Good Burger einen leckeren Happen essen, wo die Nostalgie regiert, oder im Le Spatula im Marktstil speisen, wo die Wände mit thematischer Kunst geschmückt sind und die Küche direkt aus Bikini Bottom stammt. Eltern können an den drei Bars des Resorts ein paar Getränke für Erwachsene genießen, darunter The Bikini Bottom Bar and Gourmet Corner, die gesunde Snacks und Signature Drinks im bunten Schein der Quallenlampen anbietet, sowie zwei Swim-up-Bars, Cosmo & Wanda, die eine große Auswahl an frischen Saftgetränken, alkoholischen und alkoholfreien Premium-Cocktails und mehr anbieten.

Erleben Sie einen der größten Wasserparks Mexikos, Aqua Nick®

Das Herzstück des Resorts ist das nasse und wilde Vergnügen im Unterhaltungszentrum, dem 2,4 Hektar großen Aqua Nick®, einem der größten thematischen Wasserparks Mexikos. Mit 185 Quadratmetern an Rutschen, 170 Quadratmetern an Flussfahrten und vielem mehr werden Familien begeistert sein, wenn sie die Überraschungen und Slimings erkunden, die sie erwarten. Zu den Features gehören:

Activity Pool: Ein riesiger Pool, der sich für abenteuerliche Wasserspiele eignet und ein umfangreiches Unterhaltungs- und Aktivitätsprogramm bietet.

Ein riesiger Pool, der sich für abenteuerliche Wasserspiele eignet und ein umfangreiches Unterhaltungs- und Aktivitätsprogramm bietet. Soak Summit Main Tower: Der 5 m hohe Turm Soak Summit bietet aufregende Rutschen und eine weite Aussicht. Sie haben die Wahl zwischen dem horizontalen Looping "The Big Plunge", den geschlossenen Eingängen von "Riptide Rush" oder einer der schnelleren Fahrten, "Tubular Twist".

Der 5 m hohe Turm Soak Summit bietet aufregende Rutschen und eine weite Aussicht. Sie haben die Wahl zwischen dem horizontalen Looping "The Big Plunge", den geschlossenen Eingängen von "Riptide Rush" oder einer der schnelleren Fahrten, "Tubular Twist". Paw Patrol Adventure Bay: Kleinere, lustige Rutschen für jüngere Kinder, darunter die "Hero Half Pipe", "Rescue Racers" und der Mammut-Kipp-Eimer, der mit 60 Litern Wasser für Abkühlung sorgt!

Kleinere, lustige Rutschen für jüngere Kinder, darunter die "Hero Half Pipe", "Rescue Racers" und der Mammut-Kipp-Eimer, der mit 60 Litern Wasser für Abkühlung sorgt! Bikini Bottom Beach: Dieser mehrstufige Wasserspielplatz ist mit zahlreichen Rutschen, Wasserpistolen und -düsen, Kippeimern und vielem mehr ausgestattet - hier können Familien sogar einen Blick auf SpongeBob und seine Freunde erhaschen!

Dieser mehrstufige Wasserspielplatz ist mit zahlreichen Rutschen, Wasserpistolen und -düsen, Kippeimern und vielem mehr ausgestattet - hier können Familien sogar einen Blick auf SpongeBob und seine Freunde erhaschen! Tägliche Super Slimings: Kein Tag im Aqua Nick wäre komplett ohne ein Super Sliming, die ultimative Nickelodeon-Ehre.

Die erste Runde der unterhaltsamen Erlebnisse für die ganze Familie

Neben dem umfangreichen Angebot von Aqua Nick® gibt es auch Nickelodeon Place(TM), den Dreh- und Angelpunkt vieler Unterhaltungsangebote des Resorts, der zusätzliche unterhaltsame Aktivitäten für alle Altersgruppen bietet. Die Kinder werden begeistert sein, wenn sie das Resort erkunden und sich mit den Charakteren treffen, mit ihnen zu Abend essen, auf Splash-Mob-Tanzpartys tanzen und auf Schnitzeljagd gehen, um ikonische Nickelodeon-Figuren zu finden. Zu den täglichen Aktivitäten gehören außerdem Yoga am Strand, Kochkurse im Bikini Bottom, Beachvolleyball-Wettbewerbe und abendliche Live-Unterhaltung.

"Nach dem großen Erfolg des Resorts in Punta Cana wollten wir das Nickelodeon-Erlebnis nach Mexiko bringen und eines der am meisten erwarteten Hotels für Familien an der Riviera Maya bauen", sagte Dolores López Lira, Präsidentin und Gründerin von Grupo Lomas. "Mit branchenführenden Standards wie Zimmern, die für fünfköpfige Familien gebaut wurden, gepaart mit den unvergleichlichen Charakteren, die hier geschaffen wurden, unterstrichen durch die Fünf-Sterne-Gastfreundschaft von Karisma Hotels & Resorts, legt dieses bei den Fans beliebte Reiseziel die Messlatte wirklich hoch. Es ist unglaublich, das Lächeln auf den Gesichtern der Kinder zu sehen, sobald sie die Lobby betreten und in die fesselnde Welt von Nickelodeon eintauchen."

Es wird noch spannender

Über die heutige Eröffnung hinaus arbeiten wir an weiteren Annehmlichkeiten, um Ihnen den Slime Ihres Lebens zu garantieren, wie Náay Spa, das Fitnesscenter am Meer sowie tägliche Aktivitäten und Unterhaltungsangebote, die im Oktober 2021 Premiere feiern. Die Gäste können sich auch auf den neuen Club Nick freuen, die ultimative kostenlose Spielzone mit Thementagen, einem Bastellabor, Überraschungsbesuchen von beliebten Figuren und vielem mehr. In der SNICK Lounge, einem Aufenthaltsbereich für ältere Kinder, können sie sogar auf der kultigen Big Orange Couch entspannen. Der berühmte Orange Carpet von Nickelodeon wird ebenfalls bald ausgerollt, damit sich die Gäste wie ein Star fühlen können, wenn sie neben ihren Lieblingscharakteren stolzieren. Als zusätzlichen Bonus können sie bei der kommenden Pajama Jam mit Dora the Explorer, SpongeBob Schwammkopf und Patrick, The Fairly Oddparents und Paw Patrol auf Tuchfühlung gehen! Character Breakfasts. Und schließlich wird Aqua Nick® demnächst um Personal Slimings und Nick Live! erweitert. Poolside mit Live-Auftritten von Charakteren, bei denen die Fans direkt aus dem Wasser gezogen werden, um an verrückten, spannenden Nickelodeon-Spielen teilzunehmen - die Gewinner werden sogar in Nickelodeon-Schleim getaucht!

Um einen ganzheitlichen Ansatz für die Sicherheit und das Wohlbefinden der Gäste zu gewährleisten, hat Karisma Hotels & Resorts ein umfassendes Wohlfühlprogramm namens Karisma Peace of Mind (TM) entwickelt, zu dem ein kostenloser Antigentest vor Ort für Gäste gehört, die in die USA reisen, gemäß CDC-Anforderungen.

Für weitere Informationen und eine Reservierung rufen Sie Ihren Reiseberater an oder besuchen Sie uns: http://nickresortrivieramaya.com/

Bilder in hoher Auflösung finden Sie hier

Informationen zur Grupo Lomas

Grupo Lomas ist ein führendes mexikanisches Tourismusunternehmen, das vor 40 Jahren von Dolores López Lira und ihrem Mann José Luis Martínez Alday mit dem Ziel gegründet wurde, Besuchern aus aller Welt unvergessliche Erlebnisse zu bieten. Die Tourismusmarke beschäftigt derzeit mehr als 3.000 Mitarbeiter in einer Reihe von Geschäftsbereichen, darunter eine ausgewählte Kollektion von Hotels mit durchschnittlich 2.000 Suiten in der mexikanischen Karibik und der Baja California Norte sowie ein Reisebüro, ein Transportunternehmen, ein Abenteuerzentrum und ein Beach Club. Grupo Lomas ist als eines der besten mexikanischen Unternehmen anerkannt und wurde kürzlich von der mexikanischen Zeitschrift Expansión und Top Companies Consulting in das Ranking Super Company for Women 2021 aufgenommen.

Informationen zu Karisma Hotels & Resorts

Karisma Hotels & Resorts ist eine preisgekrönte Luxushotel-Kollektion, die ein beeindruckendes Portfolio von Häusern in Lateinamerika, der Karibik und Europa besitzt und verwaltet. Zu den Hotelmarken gehören Margaritaville Island Reserve by Karisma; El Dorado Spa Resorts by Karisma; Azul Beach Resorts by Karisma; Generations Resorts by Karisma; Karisma Villas; Allure Hotels by Karisma; Hidden Beach Resort by Karisma; Nickelodeon Hotels & Resorts; Sensatori Resorts; Sensimar Resorts; und Karisma Hotels Adriatic. Die Hotels wurden mit den höchsten Auszeichnungen der Branche geehrt, darunter die "Top 100 Hotels in the World" von Conde Nast Traveler, die "Top 30 Hotels in Cancun" von Conde Nast Traveler, die "Best Hotels for Romance" von TripAdvisor® Traveler's Choice sowie der "Five Diamond Award" und der "Four Diamond Award" von AAA. Karisma Hotels & Resorts setzt sich für die Unterstützung der Mitarbeiter und der Gemeinschaft ein und bietet seinen Gästen authentische Erlebnisse. Das Unternehmen erhält weltweite Anerkennung für seine mitfühlende und kreative Herangehensweise an das Management von Gastfreundschaft und Produktinnovationen.

Informationen zu Nickelodeon International

Nickelodeon ist im 41. Jahr seines Bestehens die Nummer eins unter den Unterhaltungsmarken für Kinder. Das Unternehmen hat ein vielfältiges, weltweites Geschäft aufgebaut, indem es Kinder in den Mittelpunkt seiner Aktivitäten stellt. Die Marke umfasst Fernsehprogramme und -produktionen in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt sowie Verbraucherprodukte, digitale und ortsbezogene Erlebnisse, Veröffentlichungen und Spielfilme. Nickelodeon ist eine der weltweit bekanntesten und am weitesten verbreiteten Multimedia-Unterhaltungsmarken für Kinder und Familien, die in mehr als 400 Millionen Haushalten in über 170 Ländern und Territorien über mehr als 100 lokal programmierte Kanäle und Markenblöcke verfügbar ist. Außerhalb der Vereinigten Staaten ist Nickelodeon Teil von ViacomCBS Networks International, einer Abteilung von ViacomCBS Inc. (Nasdaq: VIACA, VIAC). Weitere Informationen oder Kunstwerke finden Sie unterhttp://www.nickpress.com. Nickelodeon und alle damit verbundenen Titel, Figuren und Logos sind Marken von ViacomCBS Inc.

