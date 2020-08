LUXE Brands, Inc.

Die Grammy-Gewinnerin und mehrfach mit Platin ausgezeichnete Musikkünstlerin Ariana Grande bringt ihren neuen Duft R.E.M. auf den Markt

New York (ots/PRNewswire)

Die Grammy-Gewinnerin Ariana Grande lädt mit ihrem verträumten neuen Duft R.E.M. zu einem überirdischen Erlebnis ein. Dieser mit Spannung erwartete neue Duft, der in Zusammenarbeit mit LUXE Brands entstand, wird ab dem 19. August 2020 exklusiv auf Ulta.com und ab dem 6. September 2020 in den Filialen von Ulta Beauty überall in den USA erhältlich sein.

Grandes weltweiter Erfolg im Parfümbereich hat mit einem Umsatz von über 500 Millionen US-Dollar seit der Markteinführung beispiellose Formen angenommen. Das preisgekrönte Franchise rühmt sich mit Nominierungen wie Duft des Jahres, Medienkampagne des Jahres und Consumer Choice im Rahmen der Markteinführung von "Thank U Next" im Jahr 2019. Außerdem erhielt Clould die Auszeichnung Fragrance of the Year (Duft des Jahres). "Der anhaltende Erfolg und das steile Wachstum von Arianas Parfümportfolio ist ein Beweis für ihre Beziehung zu ihren Fans sowie die Leidenschaft und das authentische Engagement, das sie für ihre Marke hat. Wir fühlen uns geehrt, erneut mit einer so bahnbrechenden Künstlerin zusammenzuarbeiten und freuen uns auf den anhaltenden Erfolg mit der Einführung von R.E.M.", sagt Tony Bajaj, Chief Executive Officer von LUXE Brands.

Ariana Grande dazu: "R.E.M. ist schnell zu einem Lieblingsduft von mir geworden. So sehr, dass ich ihn nach einem meiner Lieblingssongs benannt und ihn mit einer meiner liebsten visuellen Welten gepaart habe, nämlich der Mod-Space-Traumwelt der 60er Jahre. Ich wünschte, ich könnte für immer in dieser Welt leben und diesen Duft tragen, während ich dort bin, und ihn jederzeit einfach aus meinem Raumschiff wehen lassen, um mögliche schlechte Schwingungen zu bekämpfen. Dieser Duft fühlt sich wärmer, sexyer, erwachsener und irgendwie geerdeter an als die anderen, aber die geheime Ingredienz, die ihm diese Süße verleiht und ihn mit dem Rest der Familie verbindet, ist Karamell! Ich bin sehr begeistert von dem Duft und hoffe, dass er jedem so gefällt wie mir."

"Ariana ist die kreative Visionärin hinter der animierten Fantasiewelt von R.E.M. und hat sich für das Flakon-Design mit dem preisgekrönten Verpackungsdesigner Joshua English, dem Oscar-nominierten Regisseur Olivier Lescot und dem Illustrator Cheyne Gallarde zusammengetan, um das R.E.M.-Universum zu schaffen. Ariana verwandelt sich in eine starke, weibliche Heldin, die für die Rettung der Welt kämpft und ihre Fans einlädt, sich an der Reise zu beteiligen", erklärt Noreen Dodge, Chief Marketing Officer von LUXE Brands. Die Geschichte von R.E.M. ist optimistisch, kraftvoll und im Einklang mit den Werten, die Ariana vermittelt.

Die Kampagne ist mit ihrer dramatischen Animation eine Premiere in dieser Kategorie und ein visuelles Vergnügen für Fans, wenn Ariana, Toulouse, Piggy Smalls und andere besondere Gäste die Galaxie erobern. "Ich bin begeistert mit einer so talentierten Künstlerin wie Ariana Grande an dieser animierten Sci-Fi-Hommage, die von den 70er Jahren bis ins Heute reicht, zusammenzuarbeiten. Science-Fiction inspiriert mich in meinem visuellen Werk und ich freue mich über die Möglichkeit auf die entsprechende umfangreiche Ikonologie zurückgreifen zu können, um den unwiderstehlichen Pop von Ariana zum Leben zu erwecken", sagt Lescot.

DER DUFT:

Der kunstvoll kreierte Duft R.E.M. wurde mit Firmenich entwickelt und erweitert das Duftuniversum von Ariana Grande. Eine Kreation, die einen mit einer einladenden Mischung aus Birne, Feige und warmem, gesalzenem Karamell anzieht. Lavendelessenz, berauschender Moschus und Kaschmir wie Tonka und Sandelholz bilden den perfekten Rahmen auf dieser unvergesslichen Reise.

DUFTNOTEN: Kopfnoten: Birne, Feige, warmer gesalzener Karamell Herznoten: Lavendelessenz, Birnenblüte Drydown: Tonkabohne, weißer Moschus, Sandelholz

DIE VERPACKUNG:

Der zarte lavendelfarbene Flakon mit dem silbern glänzenden Logo-Emblem und dem in den Himmel ragenden Kristallverschluss umschließt diesen überirdischen Duft. Dieses intergalaktische Elixier ist in einen erstaunlich klaren Kristall mit komplexen Facetten gehüllt, der ein so inspirierendes Schauspiel widerspiegelt, wie man es nur im Kosmos sehen kann. Die Geschichte entfaltet sich mit dem Comic-inspirierten Sekundärkarton weiter. Schauen Sie zu, wie Ariana diesen wundervollen neuen Duft in der ganzen Galaxie und darüber hinaus schützt... wo Träume Wirklichkeit sind.

DAS PRODUKT: Eau de Parfum Spray, 3,4 fl oz/100 ml 64,00 USD Eau de Parfum Spray, 1,7 fl oz/50 ml 54,00 USD Eau de Parfum Spray, 1,0 fl oz/30 ml 44,00 USD

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers und in US-Dollar angegeben.

Der Duft R.E.M. von Ariana Grande ist ab dem 19. August 2020 online unter Ulta.com und ab dem 6. September 2020 in den Filialen von Ulta Beauty landesweit in den USA erhältlich. Die weltweite Einführung erfolgt über die wichtigsten globalen Einzelhandelspartner Douglas, Boots und Liverpool.

INFORMATIONEN ZU ARIANA GRANDE

Ariana Grande, Grammy-Gewinnerin, mehrfach mit Platin ausgezeichnete Musikkünstlerin und internationaler Superstar, ist die erste Künstlerin, die es mit "7 Rings", "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" und "Thank U, Next" seit den Beatles im Jahr 1964 geschafft hat, gleichzeitig die ersten drei Plätze der Billboard Hot 100 zu belegen. Im Alter von 27 Jahren hat sie fünf mit Platin ausgezeichnete Alben abgeliefert und 35 Milliarden Streams übertroffen - sie ist Spotifys Künstlerin des letzten Jahrzehnts mit den meisten Streams - während sie mit ihrem kraftvollen Gesang und ihrer unübertroffenen Präsenz sowohl auf der Bühne als auch bei ihren Fans schnell zu einem der größten Popstars unserer Generation wurde. Im Jahr 2019 ging Grande auf die Sweetener World Tournee und spielte das ganze Jahr auf über 100 Veranstaltungen, darunter Headliner-Sets in Lollapalooza und Coachella - wo sie die jüngste Headlinerin in der Geschichte des Festivals war. Im Jahr 2020 debütierte Grande an der Spitze der Billboard Hot 100 mit "Stuck with U" (mit Justin Bieber) und "Rain On Me" (mit Lady Gaga), was Ariana zur ersten und einzigen Künstlerin in der Geschichte der Charts machte, die 4 Singles direkt auf Platz 1 platzieren konnte.

Im Alter von 15 Jahren erhielt sie die Rolle der "Charlotte" in der Broadway-Produktion von 13. Von dort aus wurde sie für Victorious auf Nickelodeon gecastet, was zu einem Spin-Off mit Grandes Figur in Sam & Cat führte. Weitere Fernsehauftritte umfassten Sprechrollen in Family Guy, Winx Club und Underdogs mit Rollen vor der Kamera in Ryan Murphys Scream Queens und einer Gastrolle in Jim Carreys Kidding. Im Jahr 2016 spielte Grande die Hauptrolle als "Penny Pingleton" in Hairspray Live! für NBC. Im selben Jahr übernahm sie die doppelte Aufgabe als Moderatorin und musikalischer Gast bei Saturday Night Live.

INFORMATIONEN ZU LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. ist ein global tätiges Prestige-Beauty-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Weltklasse-Beautymarken zu entwickeln, die Verbraucher und Verbraucherinnen überall auf der Welt inspirieren. Der innovative Ansatz des Unternehmens hinsichtlich Design, Marketing und Markenbildung drückt sich in einem Ethos aus, das die digitale Welt an erste Stelle stellt. Er wurde bereits überall auf der Welt mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. So erhielt LUXE Brands für Cloud von Ariana Grande die Auszeichnung Fragrance of the Year (Duft des Jahres) für das Jahr 2019. Das Produktportfolio umfasst neben Ariana Grande auch Nicki Minaj, Eau de Juice von Cosmopolitan und Jennifer Lopez.

Pressekontakt:

Luxe Marketing

luxemarketing@luxebrands.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1230333/LUXE___Ariana_Grande_R_E_M.jpg