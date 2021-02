Biogal - Galed Laboratories

Eine neue Ära des Friedens: Israelisches Unternehmen Biogal startet Partnerschaft mit Eurovets aus den Vereinigten Arabischen Emiraten für den Vertrieb von Biogals Veterinärprodukten

Galed, Israel (ots/PRNewswire)

Heute freut sich Biogal - Galed Laboratories, bekannt zu geben, dass es nach dem jüngsten Friedensvertrag zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten eine historische strategische Partnerschaft mit Eurovets Veterinary Suppliers eingegangen ist. Die beiden weltweit führenden Unternehmen im Bereich der veterinärmedizinischen Lösungen und Diagnostik werden ihre gemeinsamen Ressourcen und ihr Fachwissen bündeln, um den Tierschutz zu verbessern.

Im August 2020 wurden zwei Normalisierungsabkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain unterzeichnet. Offiziell bekannt als the Abraham Accords Peace Agreement: Vertrag über Frieden, diplomatische Beziehungen und volle Normalisierung zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Staat Israel, das Abkommen verspricht, normale und freundschaftliche Beziehungen zwischen den Ländern herzustellen. Biogal ist eines der ersten israelischen Unternehmen in dieser neuen Ära des Friedens, das durch eine Partnerschaft mit Eurovets eine kommerzielle Beziehung zu den VAE aufbaut. Eurovets wird die veterinärdiagnostischen Lösungen von Biogal einem neuen Publikum in den VAE, Bahrain, Saudi-Arabien, Oman, Kuwait und Katar vorstellen.

"Wir sind begeistert, dass Eurovets dem Ökosystem von Biogal beigetreten ist und sind stolz darauf, zu den ersten israelischen Unternehmen zu gehören, die nach dem Friedensvertrag zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten eine solche Allianz eingehen", sagt Marcela Raisman, CEO von Biogal. "Gemeinsam mit Eurovets zeigen wir unsere Unterstützung für das neue Abkommen zwischen den Ländern und können nur hoffen, dass es andere Unternehmen dazu inspiriert, dasselbe zu tun. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch unsere gemeinsame Arbeit einen nachhaltigen Wert für Tierärzte weltweit und für ihre Patienten schaffen werden."

"Indem wir den Branchenführer für veterinärmedizinische und diagnostische Lösungen mit dem führenden Anbieter von veterinärmedizinischen Versorgungs- und Supportlösungen für die Tiergesundheitsindustrie in den VAE zusammenbringen, bieten wir einen Mehrwert für Kunden, Partner und natürlich für die Patienten selbst", sagt Dr. Martin Wyness, Gesellschafter von Eurovets. "Wir können es kaum erwarten, mit der Zusammenarbeit zu beginnen."

Informationen zu Biogal:

Biogal - Galed Laboratories ist ein weltweit führender Anbieter von veterinärmedizinischen Diagnoselösungen, der seit 1986 bahnbrechende Entwicklungen in der Veterinärdiagnostik für Haus- und Nutztiere durchführt.

Informationen zu Eurovets:

Eurovets wurde von zwei westlich ausgebildeten Tierärzten für Haustiere, Dr. Martin Wyness und Dr. Jonathan Hale, gegründet. Ihr Fokus lag auf der Verbesserung und Schließung der Lücke für Nachfrage- und Versorgungsprobleme, mit denen viele Tierärzte konfrontiert waren. Im Laufe der Jahre haben sie sich zu einem der vertrauenswürdigsten Veterinärlieferanten in den VAE entwickelt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1424334/Biogal_and_Eurovets_Making_History.jpg